Cibulková neľutuje vynechanie Fed Cupu, musí byť sebecká

Slovenská tenistka Dominika Cibulková zastáva názor, že musí trvať na svojich prioritách, ak chce stúpať v renkingu, uvádza web Khaleej Times....

DUBAJ 20. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková zastáva názor, že musí trvať na svojich prioritách, ak chce stúpať v renkingu, uvádza web Khaleej Times v súvislosti s februárovou absenciou členky Top 5 v Pohári federácie reprezentačných družstiev žien.



"Bolo dobré, že som nehrala. Mala som čas pripraviť sa na Dauhu a výrazne mi to prospelo. Z tohto dôvodu som v Katare zahrala dobre," povedala 27-ročná Bratislavčanka v nedeľu počas mediálneho termínu už na turnaji WTA Premier 5 Dubai Duty Free Tennis Championships na tvrdom povrchu v Dubaji v SAE..



Bude sa koncentrovať na individuálnu kariéru



"Hrám vo Fed Cupe od pätnástky, čiže viac ako tucet rokov. Vždy to negatívne ovplyvnilo môj turnajový program. Po asociačnom termíne som bývala uťahaná a ak na tú súťaž pristúpite, musíte rátať s tým, že nebudete pripravený na nasledujúci turnaj. Vyhlásila som teda, že sa budem koncentrovať na individuálnu kariéru a tento rok Fed Cup vynechám. Nechcem povedať, že už som v ňom toho urobila dosť, ale hrala som ho každý rok," upozornila úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru.



"Čoraz viac tenistiek nehrá vo Fed Cupe. Ja som už staršia a zrelšia a uvedomujem si, že moja kariéra nepotrvá naveky. Momentálne cítim, že môžem dosiahnuť najlepší renking a výsledky, všetci občas musíme byť trochu sebeckí," podotkla Cibulková.



Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR bola vo februári v semifinále v Petrohrade aj spomenutej Dauhe. Dvakrát nevyužila priamu šancu posunúť sa na štvrtú pozíciu v hodnotení a vo finále dokonca zaútočiť na tretiu. Prehrala s kazašskou reprezentantkou Juliou Putincevovou a Češkou Karolínou Plíškovou.



Po Dauhe sa cíti dobre



"Počínala som si však značne konzistentne... Samozrejme, na oboch turnajoch som chcela dosiahnuť ešte viac. Petrohrad bol iným príbehom ako Dauha. Moje semifinále nebolo dobré a premietlo sa to aj do pocitov po ňom, bola som nahnevaná. V Katare som sa však opäť cítila na kurte dobre a zdolala som Samanthu Stosurovú, čo sa mi nikdy predtým nepodarilo, dodalo mi to veľa sebavedomia. Zápas s Karolínou Plíškovou napriek nezdaru bol skvelý, mala som veľmi blízko k úspechu. Po Dauhe sa teda cítim fakt dobre," glosovala Cibulková.



Slovenská jednotka má v 1. kole v Dubaji voľný žreb. V 2. kole sa stretne s Ruskou Jekaterinou Makarovovou. Ľavorukej univerzálke môže odplatiť prehru 2:6, 7:6 (3), 3:6, ktorú inkasovala 21. januára v 3. kole melbournských grandslamových Australian Open. Aj tento týždeň teoreticky má v dosahu tretiu priečku vo svetovom rebríčku.



Slovenky aj bez Cibulkovej 11. - 12. februára zvíťazili 3:2 nad domácimi Taliankami na antuke vo Forli v 1. kole II. svetovej skupiny PF a 22. - 23. apríla budú v play-off o elitu hostiť Holanďanky.