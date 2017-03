Cibulková má na dosah vyrovnanie Mečířovho národného renkingového rekordu

INDIAN WELLS 14. marca (WebNoviny.sk) - Ak španielska tenistka Garbine Muguruzová-Blancová prehrá s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou v utorňajšom osemfinálovom 4. kole dvojhry v kalifornskom Indian Wells, Dominika Cibulková k 20. marcu vyrovná slovenský absolútny renkingový rekord Miloslava Mečířa z 22. februára 1988 v podobe štvrtej pozície. Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka sama bude nie pred 21.00 h SEČ hrať v rovnakej fáze s Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou.





Oficiálne teraz rebríčkovo piata Cibulková sa nachádza v online prepočte na predmetnej štvrtej priečke a po prehrách Rumunky Simony Halepovej a Poľky Agnieszky Radwanskej v 3. kole v IW je tento týždeň už iba v dosahu spomenutej úradujúcej šampiónky z parížskeho antukového grandslamového Roland Garros Muguruzovej-Blancovej..



Definitíva sa zrodí najneskôr v semifinále, v ktorom by hrala práve so Španielkou. Ak Cibulková neuspeje v osemfinále, Muguruzová-Blancová sa pred ňu aj tak dostane až v prípade svojho prieniku do finále. Ak Cibulková prehrá vo štvrťfinále, Muguruzová-Blancová by už potrebovala titul.





Slovenka zároveň má na "dostrel" tretiu Češku Karolínu Plíškovú, s ktorou sa takisto môže stretnúť v semifinále. Bol by to priamy súboj o tretí post. Do úvahy prichádza aj kombináciu, že Kar. Plíškovú predstihnú Cibulková i Muguruzová-Blancová: základným predpokladom však je, že Češka by musela zlyhať už v osemfinále so Švajčiarkou Timeou Bacsinszkou.



Cibulkovej piata priečka je maximom tenistiek zo SR ex aequo s Danielou Hantuchovou. Cibulková tento rok už dvakrát bola jeden zápas od štvrtej priečky, ale neuspela v Petrohrade ani Dauhe.



Renkingová situácia (online prepočet):



Výsledok v Indian Wells: osemfinále / štvrťfinále / semifinále / finále / titul



3. Karolína Plíšková (ČR) 5370 / 5465 / 5640 / 5900 / 6250







5. Simona Halepová (Rum.) 5022 - prehrala v 3. kole



6. Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 4695 / 4790 / 4965 / 5225 / 5575



7. Agnieszka Radwanská (Poľ.) 4345 - prehrala v 3. kole



8. Svetlana Kuznecovová (Rus.) mala by 4905 bodov v prípade zisku titulu