Cibulková klesla v rebríčku, lídrami Kerberová a Murray

Nemecká tenistka Angelique Kerberová stále figuruje na čele svetového rebríčka WTA vo dvojhre pre nasadzovanie. Nasledujú Američanka....

ST. PETERSBURG 9. januára (WebNoviny.sk) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová stále figuruje na čele svetového rebríčka WTA vo dvojhre pre nasadzovanie.



Nasledujú Američanka Serena Williamsová, Poľka Agnieszka Radwanská, Rumunka Simona Halepová, Češka Karolína Plíšková a Slovenka Dominika Cibulková, ktorá teda v porovnaní s 2. januárom klesla o jedno miesto. Tento týždeň má v Sydney na dosah rekordnú štvrtú priečku.



Slovenskou dvojkou je 81. Kristína Kučová. V druhej stovke sú zo SR 101. Jana Čepelová, 118. Rebecca Šramková a 157. Magdaléna Rybáriková, v tretej 223. Viktória Kužmová, 226. Karolína Schmiedlová a 227. Daniela Hantuchová.



V hodnotení štvorhry sa premiérovo vo svojej kariére prepracovala na čelo Američanka Bethanie Matteková-Sandsová. Poskočila z piateho postu, jej doterajším maximom bol tretí. O zásadnej zmene rozhodol jej triumf s Indkou Saniou Mirzovou v minulotýždňovom Brisbane.



Obrovským paradoxom je skutočnosť, že Matteková-Sandsová vytlačila z najvyššej pozície práve svoju partnerku Mirzovú. Tridsaťjedenročná rodáčka z Rochestru má na konte tri grandslamové trofeje zo štvorhry žien (Australian Open a Roland Garros 2015 a US Open 2016) a dve v mixe (AO 2012, RG 2015).



Vlani získala zlato v miešanej štvorhre na OH v Riu de Janeiro s Jackom Sockom. Matteková-Sandsová je 34. líderkou debla v histórii, prvou novou od 13. apríla 2015, keď sa na vrchol dostala Mirzová a pobudla na ňom 91 týždňov bez prerušenia (z toho 31 týždňov spoločne so Švajčiarkou Martinou Hingisovou).



Líderkou SR v debli je 174. Cibulková pred 196. Michaelou Hončovou a 227. Rybárikovou.



Na čele svetového rebríčka ATP pre nasadzovanie vo dvojhre už jubilejný desiaty týždeň figuruje britský tenista Andy Murray. Druhý je Srb Novak Djokovič a tretí Kanaďan Milos Raonic. Paradoxom je, že hoci , jeho odstup sa v porovnaní s 2. januárom zvýšil o 150 bodov zo 630 na 780. Srb totiž obhajoval titul, zatiaľ čo Brit takto pred rokom v príslušnom týždni hral na nebodovanom Hopmanovom pohári.



Jedinou zmenou v Top 10 je, že Francúz Gael Monfils sa posunul na šieste miesto pred siedmeho Chorváta Marina Čiliča. Španielsky šampión z Chennai Roberto Bautista-Agut mierne stúpol zo 14. na 13. priečku. Bulhar Grigor Dimitrov, ktorý získal trofej v Brisbane, sa zlepšil zo 17. na 15. post.



Slovenskou jednotkou je Martin Kližan naďalej na 35. pozícii. V druhej stovke počítačového poradia figurujú zo SR 109. Jozef Kovalík (nové osobné maximum o osem miest), 122. Lukáš Lacko, 136. Andrej Martin a 139. Norbert Gombos.



Lídrom štvorhry je Francúz Nicolas Mahut. Nasleduje jeho deblový partner a krajan Pierre-Hugues Herbert. Tretia pozícia patrí Brazílčanovi Brunovi Soaresovi. Na poste slovenskej deblovej jednotky v systéme pre nasadzovanie stále je 84. Andrej Martin pred 125. Igorom Zelenayom.



Rebríček WTA pre nasadzovanie vo dvojhre k 9. januáru 2017:



1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 8875 bodov, 2. (2.) Serena Williamsová (USA) 7080, 3. (3.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 5420, 4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5257, 5. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4970, , 7. (7.) Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 4420, 8. (8.) Madison Keysová (USA) 4137, 9. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4115, 10. (10.) Johanna Kontová (V. Brit.) 3690, 11. (11.) Petra Kvitová (ČR) 3485, 12. (12.) Carla Suárezová-Navarrová (Šp.) 2985, 13. (14.) Elina Svitolinová (Ukr.) 2895, 14. (13.) Viktoria Azarenková (Biel.) 2591, 15. (15.) Timea Bacsinszká (Švaj.) 2347,...



Rebríček WTA pre nasadzovanie vo štvorhre k 9. januáru 2017:



1. (5.) Bethanie Matteková-Sandsová (USA) 8265 bodov, 2. (1.) Sania Mirzová (India) 8135, 3. (2.) Caroline Garciová (Fr.) a (2.) Kristina Mladenovicová (Fr.) - obe 7920, 5. (4.) Martina Hingisová (Švaj.) 7580, 6. (6.) Jelena Vesninová (Rus.) 6900, 7. (8.) Jekaterina Makarovová (Rus.) 6515, 8. (7.) Lucie Šafářová (ČR) 6501, 9. (9.) Andrea Hlaváčková (ČR) 4525, 10. (10.) Lucie Hradecká (ČR) 4330,...



Rebríček Emirates ATP Rankings pre nasadzovanie vo dvojhre k 9. januáru 2017:



1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 12 560 bodov, 2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 11 780, 3. (3.) Milos Raonic (Kan.) 5290, 4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5155, 5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 5010, 6. (7.) Gael Monfils (Fr.) 3625, 7. (6.) Marin Čilič (Chor.) 3605, 8. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3415, 9. (9.) Rafael Nadal (Šp.) 3195, 10. (10.) Tomáš Berdych (ČR) 3060, 11. (11.) David Goffin (Belg.) 2750, 12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2595, 13. (14.) Roberto Bautista-Agut (Šp.) 2510, 14. (13.) Nick Kyrgios (Aus.) 2460, 15. (17.) Grigor Dimitrov (Bul.) 2195,...



Rebríček Emirates ATP Doubles Rankings pre nasadzovanie vo štvorhre k 9. januáru 2017:



1. (1.) Nicolas Mahut (Fr.) 8550 bodov, 2. (2.) Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 7935, 3. (3.) Bruno Soares (Braz.) 7760, 4. (4.) Jamie Murray (V. Brit.) 7670, 5. (5.) Bob Bryan (USA) a (5.) Mike Bryan (USA) - obaja 6590, 7. (7.) Henri Kontinen (Fín.) 5520, 8. (8.) Marcelo Melo (Braz.) 5460, 9. (9.) John Peers (Aus.) 5380, 10. (10.) Marc López (Šp.) 4543,...