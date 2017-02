Cibulková je presvedčená, že môže ísť v renkingu nahor

DAUHA 15. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková neochvejne verí, že 5. priečka vo svetovom rebríčku vo dvojhre nemusí zostať jej maximom.



"Som 100-percentne presvedčená, že v renkingu môžem ísť ešte nahor. To je mentalita, ktorú potrebujem mať. Ak by som len chcela zostať tam, kde som, a mala by som obavu z poklesu, taký prístup by mi ani trochu nepomohol. Na tom vnímaní, že sa dokážem vidieť vyššie, pracujem s mojím koučom a tímom. Som v novej situácii a usilujem sa vyrovnať sa s ňou správne," povedala 27-ročná Bratislavčanka na nedeľňajšej tlačovej besede v katarskej Dauhe, citoval ju web Tennis World..



Úradujúca koncosezónna mohla predminulý týždeň v Petrohrade poskočiť na 3. pozíciu, ale napokon z toho nebola ani 4. priečka, ktorú by si vybojovala prípadným úspechom . Šancu na 3. miesto má aj teraz v Dauhe, kde ako trojka podujatia začne až v osemfinálovom 2. kole proti úspešnej z duelu Rusky Anastasie Pavľučenkovovej a srbskej kvalifikantky s minulosťou líderky počítačového poradia Jeleny Jankovičovej.



Cibulková bude v tomto dejisku hrať piaty raz a premiérovo od sezóny 2014. Vrátane prehry v osemfinále edície 2011 ťahá sériu troch miestnych nezdarov. Pri debute už v roku 2008 bola vo štvrťfinále.



"Toto štádium sezóny po vrcholnom turnaji v podobe Australian Open a pred Indian Wells a Miami bolo pre mňa vždy trochu zvláštne. Keď som v minulosti prichádzala do Dauhy, väčšinou to bolo po Fed Cupe a bola som veľmi, veľmi unavená. Teraz som konečne mohla mať dobrú prípravu. Kvalitne som si v Katare zatrénovala, zvykla som si na povrch a loptičky, celé prostredie. Veľmi sa teším na môj vstup do turnaja, na kurte sa cítim dobre," skonštatovala zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková, ktorá .



Cibulková sa vrátila aj : "Serena je legenda. Myslím si, že pre ňu to bolo skvelé. Vyhlásila, že má jediný cieľ: získať ten titul. Jej sebavedomie je niečím, k čomu všetky môžeme vzhliadať. Nuž a Venus... Nechcem nebodaj vyznieť neúctivo, ale je o dosť staršia odo mňa a ešte stále schopná prebojovať sa do grandslamového finále. Dáva to nádej, fakt ju obdivujem."