Chromík pred hlasovaním o hazarde hrozí poslancom Bratislavy



Bratislava 16.2.2017 - Líder iniciatívy Zastavme hazard Anton Chromík podľa predstaviteľov Asociácie zábavy a hier zastrašuje poslancov bratislavského mestského zastupiteľstva, ktorí dnes majú hlasovať o zákaze hazardu na území hlavného mesta.



"Pán Chromík vyhlasuje, že poslanci, ktorí budú súhlasiť s tajnou voľbou tým verejne dajú najavo, že podporujú hazard. To je doslova nehorázny nátlak", uviedla Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier a dodala, že z úst viacerých prítomných zástupcov iniciatívy Zastavme hazard zaznievajú hrozby o verejnom pranieri každého, kto bude súhlasiť s tajnou voľbou. .



Poslanci momentálne prerušili rokovanie. Jedna z otázok, ktorú riešia je aj to, či majú o hazarde hlasovať tajne, alebo aklamačne. Mnohí poslanci vyjadrili názor, že tajná voľba je vzhľadom na tlak, ktorému sú vystavení logická.



Iniciatíva Zastavme hazard to odmieta, ako dôkaz komplotu proti zrušeniu hazardu. Prevádzkovatelia kasín a herní nedávno zverejnili prieskum, ktorí okrem iného zistil, že väčšina bratislavčanov sa obáva, že absolútny zákaz hazardu spôsobí vznik nelegálnych herní a kasín, ktoré ovládne podsvetie. Viacerí bratislavskí poslanci dali po zverejnení prieskumu verejne najavo, že prísne regulácia, ktorá by vytlačila kasína herne z obytných zón a mohli by zostať iba v hoteloch a zábavných centrách, by pre mesto bola lepším riešením, ako úplná prohibícia.



- stanovisko Asociácie zábavy a hier-