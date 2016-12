Chrípka útočí v plnej sile. Odborníci radia, ako jej predísť

BANSKÁ BYSTRICA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí zdravotníci evidujú s príchodom zimného obdobia enormný nárast chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) najmä u detí a mládeže. V uplynulom kalendárnom týždni len v Nitrianskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji zavreli kvôli veľkému počtu chorých žiakov 20 školských zariadení všetkých typov. Na strednom Slovensku sa oproti rovnakému obdobiu vlaňajšieho roku zvýšil výskyt CHPO o viac ako 80 percent.



Podľa odporúčania odborníkov na výživu detí a mládeže je v týchto dňoch najlepšou ochranou prevencia. Proti vírusovým a bakteriálnym infekciám je nevyhnutné, vzhľadom na blížiace sa prázdniny, dbať na aktívne rozvíjanie a zvyšovanie celkovej odolnosti detí predovšetkým v rodinách.



"Je to najmä otužovanie a správna výživa bohatá na antioxidanty, ktorými sú predovšetkým vitamíny C a E spojené s dostatočným fyzickým pohybom a športom najlepšie vo vonkajšom prostredí alebo v účinne vetraných vnútorných priestoroch. Pohybom sa za fyziologických podmienok zlepšuje ventilácia, zvyšuje sa prekrvenie a kapilarizácia dýchacích ciest, čo okrem iného napomáha rýchlejšiemu odstraňovaniu splodín látkovej výmeny a vyššej životaschopnosti a obranyschopnosti buniek," upozorňuje vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Katarína Slotová.



Vetranie slúži na reguláciu teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti, ale aj na znižovanie koncentrácie nežiaducich mikroorganizmov a alergénov, a tým k obmedzovaniu možností prenosu nákazy. V zimnom období pri vonkajších teplotách pod bodom mrazu sa vetrá otvorením okien len na niekoľko minút bez priameho ťahu studeného vzduch na prítomné osoby až do zreteľného pocitu ochladenia ovzdušia v celom rozsahu miestnosti.



Pod odolnosťou organizmu dieťaťa sa podľa Slotovej rozumie stav imunity, ktorá zabraňuje prenikaniu infekcie do organizmu. Významný v ochrane dýchacích ciest proti oxidantom a radikálom v znečistenom ovzduší má v týchto dňoch zvýšený príjem rýb, ako aj ovocia a zeleniny, ktoré sú významným zdrojom antioxidantov. Nízky príjem týchto účinných látok má za následok ich nízku hladinu v mimobunečnej a bunečnej tekutine, čo oslabuje ochranu proti účinkom znečisťujúcich látok v ovzduší.



Vo všeobecnosti sa pravidelný výživový režim a rovnomerné rozloženie jedál počas dňa považuje aj v týchto dňoch za optimálny stav pre správnu fyziologickú rovnováhu, ako aj psychickú výkonnosť. "Cielené prieskumy stravovacích zvyklostí detí a mládeže totiž potvrdzujú pretrvávajúce nedostatky v tejto oblasti, pričom hlavným problémom stále zostáva nadmerný energetický príjem, pokrývaný najmä vysokou spotrebou tukov a cukrov. Zároveň pretrváva nedostatočné krytie potreby niektorých vitamínov, minerálnych látok a vlákniny," upozorňuje Slotová.



Zdravotníci ďalej pripomínajú, že je stále vhodný čas navštíviť svojho lekára prvého kontaktu a dať sa zaočkovať. Odporúčajú to všetkým vekovým kategóriám a hlavne rizikovým skupinám obyvateľstva, medzi ktorých patria pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami, diabetici, onkologickí pacienti a ľudia s chronickými pľúcnymi chorobami, či tehotné ženy.