Chov psov nebude regulovaný, parlament akceptoval veto prezidenta

Parlament akceptoval veto prezidenta Andreja Kisku a neschválil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Prezident SR Andrej Kiska žiadal....

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Parlament akceptoval veto prezidenta Andreja Kisku a neschválil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Prezident SR Andrej Kiska žiadal parlament, aby neschválil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú mu vrátil na opätovné prerokovanie.



Novelu zákona o veterinárnej starostlivosti do parlamentu predložila opozičná SaS a vo februári bol schválený s podporou niekoľkých poslancov vládneho Smeru-SD. Prezident v rozhodnutí ocenil snahu predkladateľov tohto zákona zaviesť reguláciu činností takzvaných množiteľov psov z dôvodu, že v Slovenskej republike je veľmi rozšírené nekontrolované množenie psov s cieľom predaja šteniat, a to najmä do zahraničia..





Hlava štátu je však zároveň presvedčená, že schválená právna úprava nerieši tieto problémy vhodným spôsobom a neprinesie očakávané zlepšenie v tejto oblasti. Prezident zároveň navrhol, aby návrh parlament pri opätovnom prerokovaní neprijal ako celok.



Nezamýšľaným negatívnym dôsledkom schválenej právnej úpravy je podľa Kisku totiž aj to, že ustanovenie regulovaného chovu psov by znemožnilo veľkej skupine zamestnancov, napríklad úradníkov, policajtov alebo vojakov, vykonať odplatný prevod šteniat do vlastníctva inej osoby, pretože tieto osoby majú zo zákona zakázané podnikať.



„Ďalším vážnym nedostatkom je aj skutočnosť, že možno očakávať, že schválený zákon nebude v praxi dostatočne efektívnym nástrojom pri boji proti takzvaným množiteľom psov, napríklad prostredníctvom jeho obchádzania formou darovania šteniat," uzatvára stanovisko.



Novela mala zaviesť kontrolu množenia psov, ustanoviť podmienky chovu psov na ich množenia, podmienky držania takýchto psov a povinnosti vyplývajúce držiteľom, ako aj štátnym orgánom na úseku evidencie a kontroly držania psov určených na množenie.