Chodník pri Bielom dome natrvalo uzavreli pre verejnosť

WASHINGTON 23. apríla (WebNoviny.sk) - Tajná služba Spojených štátov (USSS), ktorá chráni amerického prezidenta, natrvalo uzavrela pre verejnosť chodník pozdĺž južného oplotenia Bieleho domu vo Washingtone.



Chodník bol doposiaľ neprístupný len v nočných hodinách, avšak v noci nadnes ho z bezpečnostných dôvodov uzavreli natrvalo, informovala agentúra Reuters. Opatrenie má "obmedziť možnosti nelegálneho preniknutia jednotlivcov do areálu Bieleho domu", vysvetlila riaditeľka komunikačného oddelenia USSS Cathy Milhoanová..



Návštevníci okolia Bieleho domu, ktorí si chcú sídlo prezidenta USA pozrieť zblízka alebo vyfotografovať, nový zákaz údajne nepocítia. USSS totiž neplánuje pozdĺž južného oplotenia inštalovať ďalšie fyzické bariéry. Rovnaké reštrikcie doposiaľ platili pri severnom oplotení Bieleho domu. Vrchol kovového plota obkolesujúceho Biely dom už predvlani posilnili ostrými kovovými hrotmi.



Príslušníci USSS sa dostali pod paľbu kritiky v súvislosti s prípadom muža, ktorému sa 10. marca podarilo preniknúť do areálu Bieleho domu. Muž preliezol až cez tri ploty, ale do samotnej budovy sa už nedostal. Agentom trvalo dolapenie votrelca viac ako 16 minút. V čase incidentu sa v Bielom dome nachádzal aj prezident USA Donald Trump.