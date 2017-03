Cháru delia už len tri body od šesťstého, bude jedenástym Slovákom

BOSTON 16. marca (WebNoviny.sk) - Šesťsto bodov v NHL sa dosiaľ podarilo nazbierať desiatim slovenským hokejistom a Zdeno Chára by sa čoskoro mohol stať jedenástym. Onedlho 40-ročného obrancu (nar. 18. marca 1977) delia od tejto méty už iba tri body a na jeho Boston čaká do konca základnej časti ešte dvanásť duelov.Obor z Trenčína má na konte 185 gólov a 412 asistencií v 1338 stretnutiach. Hranicu 600 bodov medzi hráčmi, ktorých NHL eviduje ako Slovákov, dosiahli Anton Šťastný (636), Jozef Stümpel (677), Žigmund Pálffy (713), Miroslav Šatan (735), Pavol Demitra (768), Marián Gáborík (zatiaľ 791), Peter Bondra (892), Marián Hossa (zatiaľ 1128), Peter Šťastný (1239) a Stan Mikita (1467)..Chára nazbieral 29 bodov v drese New York Islanders, 146 ako hráč Ottawy Senators a zvyšných 422 vo farbách Bostonu, kde pôsobí od leta 2006. Kariérne maximum 52 bodov (12+40) si ako člen Bruins utvoril v sezóne 2011/2012.