Charlie Hebdo si v najnovšom čísle robí posmech z kandidátov volieb

PARÍŽ 27. apríla (WebNoviny.sk) - Najnovšie číslo francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo obsahuje sériu karikatúr kandidátov prezidentských volieb vo Francúzsku.



Súťaž o najkrajší úsmev .



Na jednej z ilustrácií sú obaja aktéri druhého kola prezidentských volieb a vedľa nich sú portréty ich príbuzných.



Vedľa centristu Emmanuela Macrona je jeho manželka Brigitte, ktorá je od neho o 24 rokov staršia, a pri Marine Le Penovej je jej otec, zakladateľ krajne pravicového Národného frontu Jean-Marie Le Pen. Ku kresbe je titulok: "Emmanuel a jeho mama... alebo Marine a jej tata?".





Pod nadpisom "Súťaž o najkrajší úsmev" sú zasa obaja kandidáti nakreslení s úškrnom na tvári, pričom pri Marine Le Penovej je na dôvažok nápis: "Skúsim šťastie zasa v roku 2022".



Kľúčovým ženám predvolebnej kampane je venovaná aj kresba s titulkom: "Ktorá z blondínok sa ocitne v Elyzejskom paláci?" Na kresbe sú vyobrazené možné varianty: Le Penová s nápisom "Facho" (Fašistka) a Brigitte Macronová s nápisom "Cougar" (Puma).



Anglické slovo "cougar" sa vo Francúzsku často používa na označenie žien vo vyššom veku, ktoré majú vzťah s mužom mladším o 10 či 20 rokov. Toto slovo sa do bežnej reči dostalo po odvysielaní seriálu Cougar Town.



Neúspešní kandidáti



Charlie Hebdo vo svojom najnovšom vydaní nezabudol ani na neúspešných kandidátov prvého kola volieb. Najviac pozornosti sa dostalo bývalému favoritovi volieb, expremiérovi Francoisovi Fillonovi. Práve on je zobrazený na titulnej strane čísla, ako ide s veľkým krížom na pleciach, pričom dav naokolo kričí: "Vráť kríž!".



Na inej karikatúre je Fillon, zo všetkých síl sa držiaci tribúny, ako sa k nemu blíži ochrankár a hovorí: "Je časť odísť, pán Fillon." Nad tribúnou je dátum 7. máj 2017, keď sa vo Francúzsku, ako je známe, bude konať druhé kolo prezidentských volieb.



Charlie Hebdo neopomenul ani Fillonov neúspech v prvom kole hlasovania. Na tejto karikatúre nie je Fillon, iba nápis, že "vypadol v prvom kole", a neznámy muž, ktorý do telefónu hovorí: "Beriem si späť obleky."



Táto karikatúra je narážkou na jeden zo škandálov, ktoré Fillona prenasledovali počas predvolebnej kampane, a súvisí s vyšetrovaním, ktoré voči nemu vedie justícia pre podozrenie zo sprenevery verejných financií. Fillon je totiž podozrivý aj zo zneužívania svojho politického vplyvu tým, že prijal ako dar niekoľko luxusných oblekov, ktoré mu dal v prestížnom krajčírskom salóne ušiť jeho priateľ, advokát libanonského pôvodu Robert Bourgi.







