Charlie Hebdo si robí žarty z pádu lietadla s Alexandrovcami

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Francúzsky satirický magazín Charlie Hebdo si robí žarty z pádu lietadla Tu-154, ktoré sa krátko po štarte zo Soči zrútilo do Čierneho mora.



Lietadlo ruského ministerstva obrany s 92 ľuďmi na palube smerovalo na ruskú leteckú základňu Humajmím v sýrskej provincii Lázikíja. Nehodu nikto neprežil. Medzi pasažiermi sa nachádzali desiatky spevákov ruského svetoznámeho armádneho súboru Alexandrovci vrátane vedúceho Valerija Chalilova, ale aj novinári a vojaci.



Charlie Hebdo zverejnil niekoľko karikatúr Alexandrovcov. Na jednej z nich padá lietadlo do mora a jeden zo spevákov kričí: "Repertoár súboru sa rozširuje.". Na ďalšej je text: "Zlá zpráva - Putin v ňom nebol.” Portál píše, že Rusov karikatúry pobúrili.



Podľa hovorcu ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova sú karikatúry ohavné a nehorázne. "Pre človeka je ponižujúce už to, že tomu venuje pozornosť," uviedol Konašenkov a dodal, že ak takéto "umenie" zosobňuje západné hodnoty, potom tí, ktorí za nimi stoja, sú "stratení".



