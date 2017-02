Chára na Juliena nezabudne, veľa si toho spolu preskákali

BOSTON 21. februára (WebNoviny.sk) - Kapitána medveďov Zdena Cháru neprekvapilo, že odvolaný tréner Claude Julien zakrátko zamieril do Montrealu. Odkedy šatňou hokejového Bostonu zatriasol odchod trénera Clauda Juliena a mužstvo po ňom prebral Bruce Cassidy, Bruins v NHL iba víťazia. "Nikto v kabíne nemá srdce z kameňa, aby s ním nesúcitil. Veď sme o tom rozhodli najmä my na ľade. Nehrali sme zle, ale neprichádzali výsledky," uvažuje kapitán tímu Zdeno Chára.



Julien koučoval Boston desiatu sezónu .



Kolektív pod vedením nového kouča okamžite potiahol štvorzápasovú víťaznú šnúru. Slovenský 39-ročný obranca pripúšťa, že mladším hráčom Cassidy viac "reže", keďže niektorých viedol na farme v AHL v tíme Providence. "Kedykoľvek vyhodia trénera, cítite zodpovednosť. Má to byť budíček. Ako som povedal, nehrali sme zle - ale teraz máme výsledky," vraví Chára.



Julien koučoval Boston desiatu sezónu. Bruins si sedemkrát pod jeho vedením zahrali v play-off o Stanleyho pohár, v roku 2011 ho aj získali. Julien sa v ročníku 2008/2009 stal najlepším trénerom NHL s Trofejou Jacka Adamsa. V sezóne 2013/3014 sa Boston tešil zo zisku Prezidentskej trofeje ako najlepší tím dlhodobej časti.



Mužstvo však uplynulé dva roky chýbalo v play-off. "S Claudom sme si toho veľa preskákali. Do klubu prišiel rok po mne a dosiahli sme nejaké úspechy. Na ľudí, s ktorými ste získali Stanley Cup, nikdy nezabudnete. Ale toto je biznis a takéto kroky sú jeho súčasťou," podotkol Chára.



Montreal sa rozhodol konať rýchlo



Slovenského zadáka ani veľmi neprekvapilo, že Julien zakrátko po rozviazaní zmluvy v Bostone zakotvil v Montreale, a teda na striedačke hlavného rivala Bruins.



"V prvom rade ide o veľmi dobrého trénera. Je navyše dvojjazyčný, čo je v tamojšom prostredí dôležité. V Montreale už trénoval, a tak pozná tlak s tým spojený. Pomohol nám získať Stanleyho pohár a priviedol nás ešte raz do finále, čiže má vo svojom hokejovom životopise úspechy. Celé to dáva zmysel. Generálny manažér Marc Bergevin a Claude spolupracovali v kanadskej reprezentácii na septembrovom Svetovom pohári. Podľa toho, čo som čítal, boli naladení na rovnakú vlnovú dĺžku. Nemyslel som si, že bude trvať dlho, kým niekto siahne po jeho službách. Bolo veľa kandidátov na zmenu trénera v súčasnej NHL a dokonca aj nový tím Vegas Golden Knights, ktorý od novej sezóny vstúpi do ligy. Montreal sa zrejme rozhodol konať rýchlo, kým bol ešte voľný," uzavrel pre Postmedia Zdeno Chára.



Boston je v nabitej tabuľke Východnej konferencie aktuálne na 8. priečke, z 59 zápasov vyťažil 66 bodov. Za piatym Montrealom napríklad zaostáva len o štyri body, rovnaký odstup však má aj od dvanásteho Buffala.