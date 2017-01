Cez sviatky už nenakúpite, obchody majú byť zatvorené

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) - Obchody by mali byť od začiatku mája zatvorené cez všetky sviatky a dni pracovného pokoja s výnimkou nedieľ. Počíta s tým návrh novely Zákonníka práce, ktorý tento týždeň do parlamentu predložia poslanci NR SR za Smer-SD Ján Podmanický a Marián Kéry.



Odborári návrh vítajú



Obchody by tak mali byť povinne zatvorené 15,5 dňa v roku, kým v súčasnosti platí zákaz maloobchodného predaja cez vybrané sviatky 3,5 dňa v roku. O tomto návrhu v pondelok rokovalo mimoriadne predsedníctvo Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR).



"Práca v maloobchode nie je práca, ktorá má charakter nepretržitej činnosti, bez ktorej by sa zastavil štát," povedal poslanec NR SR Ján Podmanický. Návrh na zákaz maloobchodného predaja cez sviatky odborári vítajú. "Vytvorí to priestor pre zamestnancov tráviť čas s rodinou," povedala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová.



Problém s návrhom nemá Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), ani Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). "Ambíciu pánov poslancov akceptujeme a vítame," povedal viceprezident AZZZ Roman Karlubík.



Zákaz predaja cez sviatky podľa viceprezidenta RÚZ Ľuboša Sirotu Slovensko posúva medzi civilizované krajiny. "Veľká časť zamestnávateľov je plne otvorená tejto myšlienke a menšia časť by chcela tento zákaz v menšom rozsahu," povedal Sirota. Podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera je zatvorenie obchodov cez sviatky s výnimkou nedieľ rozumným kompromisom.



Rozširovanie kolektívnych zmlúv



Predsedníctvo HSR diskutovalo aj o rozširovaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na zamestnávateľov, ktorí takúto kolektívnu zmluvu nepodpísali. Legislatívny návrh dal rezort podľa ministra Richtera na odborné pripomienkovanie sociálnym partnerom s tým, že do medzirezortného pripomienkového konania by malo ministerstvo návrh novely zákona o kolektívnom vyjednávaní predložiť začiatkom marca tohto roka.



Podľa viceprezidenta AZZZ Romana Karlubíka treba nájsť objektívne podmienky, za ktorých kolektívna zmluva bude platiť pre celý sektor. Upozornil na to, že to bude mať vážny dopad na malé a stredné podniky.



"Je tu celospoločenská objednávka, aby takéto extenzie platili a nebudeme mať dostatočnú silu, aby sme tomu mohli zamedziť," povedal. Viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová uvítala, že idea rozširovania kolektívnych zmlúv zostáva zachovaná a riešia sa len procesné podmienky tohto opatrenia.



Novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá zavádzala rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na zamestnávateľov, ktorí takúto zmluvu neodpísali, vyhlásil Ústavný súd SR v marci minulého roka za protiústavnú. Novelu zákona schválili poslanci za Smer-SD v roku 2013.