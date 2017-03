Cez Slovensko sa bude opäť presúvať vojenská technika

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Cez územie Slovenska sa bude tento týždeň opäť presúvať vojenská technika. Ako informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková, pôjde spolu o 15 cestných tranzitov spojeneckých ozbrojených síl.



Doplnila, že presúvať sa bude najmä technika českých, poľských, maďarských a rumunských vojsk. Vojenský materiál sa bude v konvoji presúvať z Rumunska do Poľska. Vojaci z Maďarska sa cez Slovensko presunú z cvičenia Allied Spirit VI a ich kolegovia z Českej republiky prídu na kurz do Centra výcviku Lešť..



Po železnici sa očakáva presun vojenskej techniky USA, ktorá smeruje z Poľska do Rumunska. Cez naše územie sa bude presúvať technika, materiál, ako aj vojaci Ozbrojených síl Rumunska na vojenské cvičenie US NATO Battle group v Poľsku. Presuny monitoruje Vojenská polícia v spolupráci s Policajným zborom, dodala Capáková.



