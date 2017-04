Cestujúci na hraniciach s Ukrajinou spôsobujú problémy, pri čakaní opäť zdemolovali toalety

Pri vstupe z Ukrajiny na Slovensko čaká vodičov výrazné zdržanie. Dôvodom je nápor cestujúcich, ktorí sa po veľkonočných sviatkoch vracajú....

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Pri vstupe z Ukrajiny na Slovensko čaká vodičov výrazné zdržanie. Dôvodom je nápor cestujúcich, ktorí sa po veľkonočných sviatkoch vracajú do krajín EÚ a nárast počtu kamiónov na hraniciach. Čakacie doby sa pohybujú od 180 do 360 minút.



Očakáva sa, že tento nápor potrvá do konca tohto týždňa. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Colného úradu Michalovce Klára Baloghová, colníci posilnili výkon slúžby a podľa možností je nasadený okrem stacionárneho aj mobilný skenovací systém, ktorý bežne zabezpečuje kontroly vozidiel na iných miestach. Vo štvrtok dopoludnia colníci na vstupe z Ukrajiny vybavili v Ubli 181 vozidiel a 600 cestujúcich, vo Vyšnom Nemeckom 300 osobných áut, 1 318 cestujúcich a 107 nákladných vozidiel. .



Colníci žiadajú slušné správanie



Niektorí cestujúci na hraniciach spôsobujú značné problémy. Ako upozornila Baloghová, na hraničných priechodoch boli po rekonštrukciách vytvorené podmienky zodpovedajúce moderným štandardom vrátane hygienických zariadení pre cestujúcich. V týchto dňoch však vo Vyšnom Nemeckom opäť zdemolovali niektoré toalety určené pre cestujúcich.



Colníci preto všetkých žiadajú o trpezlivosť a najmä slušné správanie, aby zariadenia určené pre verejnosť mohli byť využívané štandardným spôsobom všetkými cestujúcimi a nespôsobovali tak nepríjemné situácie druhým.



Nárast čakacích lehôt



So zdržaním však cestujúci museli rátať už od apríla, keď na medzinárodných letiskách a slovensko-ukrajinskej hranici, ktorá je zároveň vonkajšou hranicou Európskej únie sprísnili kontroly. Občania EÚ dovtedy prechádzali vyhradeným pruhom a pasy predkladali len na nahliadnutie. Od apríla je už každý preverený príslušným informačným systémom, či už ide o slovenského občana, občana EÚ alebo občana tretieho štátu.



Ako o tom informoval hovorca Prezídia PZ Michal Slivka, v praxi to znamená, že každý cestujúci mimo schengen predloží pri hraničnej kontrole svoj cestovný doklad a policajt ho skontroluje v medzinárodných a národných databázach. Aj keď je výsledok z informačných systémov už do niekoľkých sekúnd, treba rátať s nárastom čakacích lehôt a prispôsobiť tomu plánovanie svojej cesty, upozornil Slivka.