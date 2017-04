Český vicepremiér Andrej Babiš sa bude v júli ženiť

PRAHA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Český vicepremiér a minister financií Andrej Babiš sa rozhodol oženiť. Vyvolenou šéfa strany ANO bude jeho životná partnerka Monika, napísal v piatok spravodajský server Novinky.cz.



Do manželského zväzku vstúpi Babiš v júli v prítomnosti rodiny a priateľov. Za svedkov im pôjdu "dlhoroční kamaráti". "Moniku poznám už 26 rokov a neviem si svoj život bez nej predstaviť," zdôvodnil Babiš Novinkám svoje rozhodnutie..



Čiastočne ho vraj presvedčili aj deti, ktoré s Monikou má. "Deti si to želajú už dávno a teraz sme sa na tom dohodli. Veľmi sa na to teším," dodal Babiš. Miesto ani konkrétny dátum svadby ale oznámiť nechcel.



Andrej Babiš a jeho partnerka Monika majú spolu dve deti - dcéru Vivien a syna Frederika.