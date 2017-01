Česko utečenecké kvóty napriek tlaku Malty neprijme

PRAHA 22. januára (WebNoviny.sk) - Česká republika sa aj naďalej bude brániť voči kvótam na prerozdeľovanie utečencov. V relácii Českej televízie Otázky Václava Moravce to povedal český minister vnútra Milan Chovanec (ČSSD).



Chovanec je však presvedčený, že potrebné je skôr komplexné riešenie. "Nevie sa, čo vlastne platí, opäť sa vraciame k systému povinných kvót, ktoré už Jean-Claude Juncker odmietol," povedal podľa servera Novinky.cz Chovanec a dodal, že plán na prerozdeľovanie zatiaľ vždy zlyhal. "Malta bola prvá krajina, kde sa tento pokus overoval a ani tam nefungoval. Je to číra utópia," vyhlásil.



Chovanec podporoval slovenský model



Názorovo sa tak minister v debate zhodol aj s ďalším diskutérom, českým europoslancom Stanislavom Polčákom (TOP 09). "Mrzí ma, že sa to s maltským predsedníctvom vrátilo," povedal Polčák. Upozornil však, že postoj ČR je v Únii menšinový. "Väčšina (národných) parlamentov si praje prerozdeľovanie," dodal.



Chovanec ďalej povedal, že v tejto veci podporoval slovenský návrh. "Slovensko chcelo hybridný model, v ktorom by sa prispievalo policajtmi alebo peniazmi do krajín, odkiaľ ľudia utekajú. Zdá sa však, že Malťania to hodia do koša," uviedol.



EÚ sa zaviazala prerozdeliť 160 000 azylantov z Grécka a Talianska



Polčák v tejto súvislosti podotkol, že EÚ zatiaľ nebola schopná splniť ani to, čo si sama dala za úlohu. "Európa ešte nesplnila dve domáce úlohy, ktorými si dala povinnosť prerozdeliť určitú kvótu a prerozdelila len desaťtisíc utečencov," povedal.



EÚ sa zaviazala prerozdeliť 160 000 azylantov z Grécka a Talianska. Chovanec za kľúčové v tejto veci označil vracanie utečencov do bezpečných krajín, ktoré ich ale často odmietajú.Česká republika sa však podľa jeho slov nemieni pridať k slovenskej žalobe proti kvótam.



Dôvodom pre to je údajne príliš pomalá práca európskeho súdu. O slovenskej žalobe sa totiž rozhodne v lete 2017, pričom podľa Chovanca je potrebné, aby v kľúčových veciach rozhodoval európsky súdny dvor rýchlejšie.