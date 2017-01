Česko chce dať občanom možnosť použiť zbraň proti teroristom

PRAHA 3. januára (WebNoviny.sk) - České ministerstvo vnútra chce ústavným zákonom umožniť občanom použiť legálne držané zbrane na zaistenie bezpečnosti krajiny. Návrh novely, ktorý predložilo, by chcelo presadiť ešte do tohtoročných parlamentných volieb. Informovala o tom Česká televízia.



Ministerstvo vnútra chce navrhovaným ústavným zákonom, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, umožniť ľuďom obranu pred teroristami - napríklad pri útokoch, k akým došlo v uplynulom roku v Nice a v Berlíne. Útočníci v oboch prípadoch vrazili do davu ľudí nákladnými vozidlami.



"Vychádzame z toho, že ochrana najmä takzvaných mäkkých cieľov nemôže byť nikdy plne zaistená bezpečnostnými kapacitami štátu, ktoré nemôžu byť v permanentnom dosahu kedykoľvek a kdekoľvek, kde sa vyskytujú ľudia," píše ministerstvo v dôvodovej správe. Preto chce majiteľom legálne držaných strelných zbraní umožniť, aby v takýchto prípadoch zasiahli.



"Návrh ústavného zákona nemá za cieľ zakotviť držanie zbraní a streliva ako základné právo po vzore napríklad druhého dodatku Ústavy Spojených štátov amerických," upozornil rezort vnútra. Navrhované právo by malo byť len jednou z možností a malo by sa vzťahovať výhradne na českých občanov a české územie.



Bližšie podmienky by mala stanoviť nadväzujúca novela o zbraniach, ktorá by podľa ministerstva vnútra mala priniesť vyššie nároky na majiteľov strelných zbraní. Podľa ministerstva by napríklad museli absolvovať pravidelné povinné streľby.