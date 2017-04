Českí veterinári objavili salmonelu v mäse z Brazílie, dostalo sa aj do reštaurácií

PRAHA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Českí veterinári objavili v kuracom mäse z Brazílie baktérie salmonely. Dnes to oznámil hovorca českej Štátnej veterinárnej správy Petr Vorlíček.



V čase odberu vzoriek z dvoch nevyhovujúcich zásielok bolo v skladoch v Královohradeckom kraji a na Vysočine 940 kilogramov mäsa, ďalšie sa už dostalo do stravovacích zariadení. V ďalších piatich tonách mäsa z Brazílie v Olomouckom kraji veterinári zistili vyšší obsah vody, než povoľuje legislatíva. Zásielky sú už sťahované z obehu..





Agrárna komora ČR žiada zákaz dovozu mäsa z celého štátu, prípadne zo všetkých juhoamerických chovov. "V tomto prípade ide pre našich spotrebiteľov o vysoko rizikovú záležitosť, ktorá musí byť okamžite, ale zároveň koncepčne riešená, a to nekompromisným zákazom všetkých dovozov tak, aby sa eliminoval vplyv na zdravie," povedal prezident komory Zdeněk Jandejsek.



Podľa ministerstva poľnohospodárstva však plošný zákaz dovozu brazílskeho mäsa do Česka nie je možné zaviesť.