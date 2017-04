Českí študenti začali po smrti učiteľky bojovať so šikanou na školách

PRAHA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Študenti v Českej republike sa rozhodli sami bojovať so šikanou na školách. Na internete spustili nový projekt, v ktorom môžu deti anonymne nahlásiť skúsenosti so správaním spolužiakov, napísala v nedeľu webová stránka Českej televízie.



Školáci totiž šikanu nehlásia najčastejšie preto, že mávajú strach z prezradenia. Nevedia tiež, komu sa zveriť. Podľa českého ministerstva školstva ide o ďalšiu dôležitú formu, ako zabrániť šikane už hneď na jej začiatku..





S nápadom, ako bojovať s ľahostajnosťou, prišli študenti z brnianskeho gymnázia, približuje spravodajský server ČT24. Projekt s názvom "Nenech to být!" (Nenechaj to tak!) funguje ako schránka dôvery. V jej internetovej verzii možno šikanu nahlásiť anonymne: stačí len vyplniť, kto je obeťou, a na ktorej škole.



Tento nápad študentov sa zapáčil aj českej ministerke školstva Kateřine Valachovej (ČSSD). Informácie z internetu bude riešiť metodik prevencie danej školy. Pomáhať bude aj linka detskej istoty: vlani sa na ňu obrátilo vyše 2000 detí, ktoré riešili šikanu, čo je o 700 viac než v roku 2015.



Bojovať so šikanou chce aj Kateřina Vernerová, dcéra učiteľky, ktorá bola na pražskom učilišti vystavená útokom žiakom. Študentka chystá besedy s rodičmi i pedagógmi. Jej matku zrejme trojica študentov šikanovala dlhší čas. Učiteľka potom začiatkom vlaňajška v škole skolabovala a následne na to zomrela. Polícia síce priamu súvislosť so šikanou nepreukázala, zverejnenie prípadu však rozpútalo o šikane búrlivú diskusiu, konštatuje Česká televízia.



