Českého veľvyslanca stiahli zo Švajčiarska, manželka priveľa tweetovala

PRAHA 1. apríla (WebNoviny.sk) - České ministerstvo zahraničných vecí sa rozhodlo stiahnuť z ambasády v Berne veľvyslanca vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku Karla Borůvku a to napriek tomu, že mu mandát mal vypršať až na budúci rok v lete. Borůvka v piatok serveru Lidovky.cz povedal, že ide o trest za aktivitu jeho ženy Aleny na sociálnych sieťach, najmä na Twitteri.



"Dostal som odvolanie s tým, že mám skončiť k 30. aprílu. A to bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Som preradený na ministerstvo. Z osobnej komunikácie s ministrom, ktorá prebehla niekoľkokrát, mi bolo vždy vyčítané, že nie som schopný skrotiť manželku a jej komunikáciou na sociálnych sieťach. A že to je dôvod pre moje okamžité odvolanie z funkcie," povedal Borůvka, ktorý bol v minulosti tiež námestníkom ministerstva zahraničných vecí..





Veľvyslanec so svojím preradením nesúhlasí a považuje ho za "neuveriteľné". Tvrdí pritom, že príspevky na Twitteri spadajú pod osobné práva jeho ženy, ktorá je za ne zodpovedná. Stiahnutie veľvyslanca zo zastupiteľského úradu potvrdila aj hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Michaela Lagronová. Dodala pritom, že Borůvka bude preradený na jeden z ministerských odborov a spresnila, že veľvyslanec môže byť stiahnutý aj bez udania dôvodu.



Politička z ČSSD a bývalá kandidátka na post podpredsedníčky tejto strany Alena Borůvková je napádaním politikov, úradníkov či novinárov na sociálnej sieti Twitteri známa už dlho. Príspevkov, v ktorých uráža ministra zahraničných vecí Lubomíra Zaorálka, jeho hovorcu, celé ministerstvo či vybraných novinárov, zverejní denne aj vyše sto.



Twitterový účet jej bol z tohto dôvodu už viac ráz zablokovaný, napriek tomu si však vždy založila nový. Borůvková bola až do minulého roka zároveň zamestnankyňou ministerstva zahraničných vecí.