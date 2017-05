Česká vláda podá demisiu. Sobotka nechce, aby sa z Babiša stal mučeník

PRAHA 2. mája (WebNoviny.sk) - Český premiér Bohuslav Sobotka v utorok oznámil, že nenavrhne prezidentovi Milošovi Zemanovi odvolanie ministra financií Andreja Babiša z vlády, ale že demisiu podá celý kabinet. Premiér to uviedol na brífingu v pražskom sídle úradu vlády ČR, uviedol spravodajský server Novinky.cz.



Sobotka označil demisiu svojho kabinetu za najčistejšie riešenie súčasnej krízy vo vládnej koalícii. Prípadným odvolaním ministra financií by totiž podľa vlastných slov urobil z Babiša "mučeníka, čo nechce"..



Premiér zdôraznil, že ide o jeho vlastné rozhodnutie. Ak sa koaličné strany dohodnú na vytvorení novej vlády, Babiš by v nej už nemal zastávať post ministra financií, zdôraznil Sobotka.



Sobotka minulý týždeň zverejnil materiál mapujúci Babišovo podnikanie, ktorý si nechal sám spracovať. Sú v ňom zhrnuté všetky pochybnosti týkajúce sa ministrových obchodných aktivít vrátane nejasností okolo korunových dlhopisov Agrofertu a kauzy Bocianie hniezdo.