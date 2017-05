Česká vláda podá demisiu už vo štvrtok



PRAHA 3. mája (Webnoviny.sk) - Český premiér Bohuslav Sobotka odovzdá svoju demisiu do rúk prezidenta Miloša Zemana už vo štvrtok. Oznámil to v stredu spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na prezidentského hovorcu Jiřího Ovčáčka.



"Predseda vlády ČR Bohuslav Sobotka vo štvrtok 4. mája 2017 o 15.15 h na Hrade podá demisiu do rúk prezidenta republiky," napísal na twitteri Ovčáček. Hovorca vlády Martin Ayrer spresnil, že demisia pravdepodobne nadobudne účinnosť v polovici mája. Sobotka v utorok neočakávane oznámil, že podá demisiu, čo bude znamenať aj koniec celej jeho vlády. Zaskočil tým svojich koaličných partnerov z hnutia ANO a z KDU-ČSL..





Avizovaná demisia predstavuje vyvrcholenie vnútrokoaličných sporov okolo podnikateľských aktivít vicepremiéra, ministra financií a šéfa ANO Andreja Babiša. Sobotka najskôr zvažoval Babišovo odvolanie, ale napokon sa rozhodol pre vlastné odstúpenie.



Otázkou teraz zostáva, či sa tohtoročné parlamentné voľby uskutočnia v stanovenom riadnom termíne, teda 20.-21. septembra, alebo skôr.



, ,