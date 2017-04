Česká spevácka diva Lucie Bílá stvárni legendárnu mníšku

BRATISLAVA 8. apríla (WebNoviny.sk) - Česká spevácka diva Lucie Bílá sa na jeseň predstaví v hlavnej úlohe muzikálu Sestra v akcii.



Úloha mníšky je jej blízka .



„Muzikál budeme uvádzať v pražskom divadle Karlín a stvárnim tam hlavnú úlohu. Producenti a vedenie divadla dlho čakali na práva, aby mohli Sestru v akcii uviesť, a keď ich konečne dostali, zrazu zistili, že u nás vlastne nepôsobí žiadna černošská speváčka... Tak obsadili mňa. Sestra v akcii nahradí muzikál Adams Family. Za tým mi bude smutno, mala som ho vždy rada, no aspoň sú obe predstavenia komediálne. To je dôležité,“ povedala Bílá v rozhovore pre agentúru SITA.



Úloha mníšky v Sestre v akcii je jej podľa vlastných slov veľmi blízka. „Ona totiž uteká do toho kostola, do prostredia viery, tak isto, ako tam utekám ja. Sama mám medzi kňazmi a farármi veľa priateľov, cítim sa s nimi dobre, vždy sa máme o čom porozprávať. Ja potrebujem tú prítomnosť Boha nielen všeobecne, ale aj medzi priateľmi,“ poznamenala speváčka, ktorá má napriek dlhoročným skúsenostiam pred každou premiérou veľký rešpekt.



Vyrazila na turné k albumu Hana



„Uvedenie nového predstavenia je vždy výzva. Premiéru totiž nikdy nehráte s takou ľahkosťou a nadhľadom, ako ďalšie predstavenia a pritom musí byť tiež vynikajúca... Takú Carmen stvárňujem napríklad už toľko rokov, že keď ma prebudíte aj o polnoci, máte to aj s pohybom. Uvidíme teda, ako dopadne Sestra v akcii,“ zasmiala sa atraktívna tmavovláska, ktorá v stredu vyrazila na turné k svojmu aktuálnemu albumu Hana.



Novú štúdiovku sa speváčka rozhodla podporiť nielen koncertnou šnúrou, ale aj originálnymi videoklipmi. „Ten album je tak srdcový, že chcem k jednotlivým pesničkám postupne vydať klipy. K piesni Hana už videoklip mám, je to klip z mojej rodiny, môjho súkromia, z dediny, kde som sa narodila a je tam naozaj kus môjho detstva a srdca, tak som rozmýšľala, na ktorú pesničku by som vypustila ďalší... Vyzerá to, že všetci sú nadšení zo skladby V loužích. Nenašla som zatiaľ režiséra, ale to príde a potom to bude rýchlo,“ uzavrela Bílá.