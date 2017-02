Česi sa boja najviac utečencov, terorizmu a vlastných chorôb

PRAHA 11. februára (WebNoviny.sk) - Ľudia v Českej republike sa najviac boja migrácie, terorizmu a vlastných chorôb. S odvolaním sa na výsledky decembrového výskumu českého Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) to dnes na svojej internetovej stránke napísal spravodajský server Novinky.cz.



Nejaké obavy pociťuje 58 percent Čechov, pričom naopak, 42 percent opýtaných sa ničoho neobáva. Za veľkú hrozbu pre bezpečnosť ľudia považujú najčastejšie teroristov (71 percent), utečencov (63 percent) a medzinárodne organizovaný zločin (60 percent)..



Počet ľudí, ktorí pociťujú obavy, medziročne klesol o desať percent a vrátil sa na úroveň roku 2010.



"V dlhodobom porovnaní siahajúcom až do roku 2002 je v súčasnosti úroveň obáv vôbec najnižšia, akú sme v našich prieskumoch zaznamenali, aj keď výsledok z decembra 2010 je s aktuálnym výsledkom štatisticky porovnateľný," uviedla agentúra, ktorej slová cituje server Novinky.cz.



Okrem terorizmu, utečencov a organizovaného zločinu Česi za hrozbu označujú tiež radikálne náboženské hnutia (54 percent). S odstupom nasledujú cudzinci v ČR (28 percent), krajná pravica (26 percent) a krajná ľavica a cudzie spravodajské služby (zhodne 21 percent).



Hrozbu vypuknutia vojny považuje v súčasnosti za reálnu 37 percent ľudí. Podľa 31 percent opýtaných je veľkou hrozbou svetová ekonomická kríza a 30 percent uviedlo epidémiu.



Centrum upozornilo, že v porovnaní s decembrom 2015 významne poklesol podiel tých, ktorí za veľkú hrozbu považujú vojnu (o 13 percent).



Prieskum sa uskutočnil v dňoch 2. novembra do 12. decembra na vzorke 1028 respondentov.