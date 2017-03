Česi odsúdili za bankovú lúpež nevinného Slováka, prípad bude riešiť najvyšší súd

PRAHA 27. marca (WebNoviny.sk) - Český najvyšší súd sa bude zaoberať prípadom bankovej lúpeže v Prahe, za ktorú bol odsúdený občan SR, aj keď s ňou zrejme nemal nič spoločné. Páchateľ ukrajinského pôvodu totiž zneužil doklady s jeho menom, ktoré sa nakoniec objavilo aj vo vynesenom rozsudku.



Terčom predmetnej lúpeže sa stala v roku 2011 banková pobočka na pražskom Tylovom námestí, kde sa muž identifikovaný vyšetrovateľmi ako Slovák vyhrážal pracovníčke odpálením bomby. Tou mala byť malá škatuľka, ktorú položil na pult priehradky. Páchateľ si z banky odniesol 58.200 českých korún (v súčasnosti 2154 eur), informoval v nedeľu o tomto kurióznom prípade spravodajský server iDNES.cz. .



Vyšetrovatelia lupiča rýchlo vypátrali



Vyšetrovateľom sa podarilo lupiča rýchlo vypátrať i napriek tomu, že sa pri čine maskoval parochňou. Pomohli im v tom zábery z obchodného centra, kde si predtým túto parochňu nasadzoval na toalete.



Páchateľ sa pri zadržaní necelý mesiac po lúpeži preukázal slovenským občianskym preukazom, vydaným na meno s iniciálami R. Č. Išlo pritom o odcudzený doklad, ktorý bol zrejme sfalšovaný, keďže fotografia zodpovedala podobe zadržaného muža. Falošnú totožnosť neodhalili ani "ďalšie identifikačné úkony", uviedol iDNES.cz, pričom citoval hovorcu štátneho zastupiteľstva pre druhý pražský obvod Ondřeja Šťastného.



Súd uložil ešte v tom istom roku lupičovi podmienečný trest odňatia slobody a nariadil jeho vyhostenie z Česka na päť rokov, ako aj uhradenie spôsobenej škody. Omyl vyšiel najavo až po tom, ako bol rozsudok zaslaný na adresu v predloženom občianskom preukaze.



Odtlačky odhalili skutočného páchateľa



Adresát poprel, že by bol účastníkom trestného konania v Česku, čo následne česká polícia preverila a pomocou odtlačkov prstov zistila skutočnú totožnosť páchateľa, ktorým bol Ukrajinec s iniciálami M. G. Po zrušení rozsudku nad nevinným Slovákom podala štátna zástupkyňa novú obžalobu so správne uvedeným menom, súd ju však neprijal s odôvodnením, že po formálnej stránke nebolo voči obžalovanému začaté trestné stíhanie.



Proti požiadavke, aby bol tento prípad riešený opäť od začiatku, podal český minister spravodlivosti Robert Pelikán koncom februára sťažnosť na najvyššom súde. Podľa neho totiž nie sú o páchateľovi pochybnosti, aj keď bol stíhaný pod cudzím menom.



V súvislosti so zneužívaním odcudzených dokladov lupiča medzičasom odsúdili aj za prečin poškodenia cudzích práv. Slovákovi, za ktorého sa vydával, však nevznikla žiadna ujma, dodal iDNES.cz.