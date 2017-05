Česi idú do Paríža s 27 hráčmi, nechýba ani slovanista Kundrátek

Tréner českej hokejovej reprezentácie Josef Jandač berie na majstrovstvá sveta do Paríža dovedna 27 hráčov. Vybral si troch brankárov, deväť obrancov....

PRAHA 1. mája (WebNoviny.sk) - Tréner českej hokejovej reprezentácie Josef Jandač berie na majstrovstvá sveta do Paríža dovedna 27 hráčov. Vybral si troch brankárov, deväť obrancov a 15 útočníkov. Keďže na šampionáte sa môže predstaviť maximálne 22 korčuliarov, dvaja hráči odcestujú do francúzskej metropoly nadarmo.





V českom tíme figuruje šesť hokejistov zo zámorskej NHL, nechýba ani obranca bratislavského Slovana Tomáš Kundrátek. Do družstva ešte môže pribudnúť útočník David Krejčí z Bostonu Bruins z kanadsko-americkej profiligy. Až deväť hráčov zo súčasného kádra ešte neštartovalo na MS..



Desať hokejistov v sezóne 2016/2017 hralo v českých kluboch - deviati v extralige a jeden za Znojmo v nadnárodnej súťaži EBEL. Česi sa v základnej B-skupine nastúpia v Paríži postupne proti výberom Kanady, Bieloruska, Fínska, Nórska, Slovinska, Francúzska a Švajčiarska.



Nominácia Česka na MS 2017:



Petr Mrázek (Detroit Red Wings, USA/NHL), Dominik Furch (Avangard Omsk, Rus./KHL), Pavel Francouz (Traktor Čeľabinsk, Rus./KHL)



Radko Gudas (Philadelhia Flyers, USA/NHL), Michal Kempný (Chicago Blackhawks, USA/NHL), Jan Kolář (Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Jakub Jeřábek (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Tomáš Kundrátek (HC Slovan Bratislava, SR/KHL), Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec), Jakub Krejčík (HC Kometa Brno), Libor Šulák (Orli Znojmo/EBEL), Jan Rutta (Piráti Chomutov)



Jakub Voráček (Philadelphia Flyers, USA/NHL), Tomáš Plekanec (Montreal Canadiens, Kan./NHL), David Pastrňák (Boston Bruins, USA/NHL), Jan Kovář (Metallurg Magnitogorsk, Rus./KHL), Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva, Rus./KHL), Roman Horák (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Roman Červenka, Michal Birner (obaja Fribourg, Švaj.), Michal Řepík, Petr Vrána (obaja HC Sparta Praha), Robin Hanzl (HC Verva Litvínov), Jakub Lev (Škoda Plzeň), Petr Holík (PSG Zlín), Tomáš Hyka (BK Mladá Boleslav)



