Česi doteraz prijali dvanásť migrantov, viac ich neprijmú aj za cenu sankcií

PRAHA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Česká republika doteraz prijala 12 migrantov z celkových 1600, ktoré jej určujú kvóty. Viac ich už však neprijme aj za cenu možných sankcií, uviedol v nedeľu zverejnenom rozhovore pre denník Právo sociálnodemokratický minister vnútra ČR Milan Chovanec.



"V súčasnej dobe sme prijali 12 ľudí z približne 1600, ktoré by sme prijať mali. Ako postupne preverujeme ten zvyšok, tak si myslím, že nie je možné prijímať nikoho ďalšieho. Bezpečnostná previerka je zložitá a tí ľudia nie sú ochotní zostať na mieste," povedal Chovanec..





Podľa ministra by to mohlo znamenať, že Európska únia po septembri tohto roka začne sankčné konanie, na konci ktorého môžu byť sankcie voči ČR v rozsahu niekoľkých miliónov eur.



"Je potom na vláde, aby zhodnotila, či za to sankcie stoja, alebo nie. Podľa mňa áno. Nie je možné sem ľudí púšťať bez kontroly," zdôraznil Chovanec.



Previerky migrantov trvajú niekoľko týždňov, niekedy aj viac ako dva mesiace. Preveruje sa "dôsledne a detailne" na mieste v Grécku a Taliansku, no podľa Chovanca nie sú potenciálni uchádzači o azyl ochotní zostať v týchto krajinách tak dlhý čas. Ich bezpečnostná previerka sa teda ukončí.



