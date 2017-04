Čepelová získala proti Holandsku prvý bod, zdolala Hogenkampovú

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Jednotka domácej zostavy na single Jana Čepelová zvíťazila nad dvojkou hostiek Richel Hogenkampovou za 94 minút 6:3, 6:2 v úvodnej z dvoch sobotňajších dvojhier v rámci víkendového bratislavského stretnutia Slovensko - Holandsko v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien.



V tento deň sa na antuke pod zatiahnutou strechou Aegon arény NTC ešte predstavia dvojka hostiteliek Rebecca Šramková a líderka výberu "krajiny tulipánov" Kiki Bertensová. .



Je čo zlepšovať



"Som veľmi rada, že som tento náročný zápas vyhrala. Nebolo ľahké potvrdiť úlohu favoritky. Nehralo sa mi práve najlepšie, ale zvládla som to. Hogenkampová je nevyspytateľná, predvádza mužský typ tenisu, často slajzuje. Snažila som sa dodržiavať taktiku, ktorú sme si s kapitánom stanovili - tlačiť sa k sieti, počínať si agresívne a presadzovať sa svojou hrou. V určitých momentoch mi nebolo najlepšie, usilovala som sa nemyslieť na to. Určite je čo zlepšovať," povedala Čepelová pre RTVS.



Obe nastrieľali po 18 víťazných úderov, ale Čepelová mala významne pevnejšiu ruku: urobila 25 nevynútených chýb, Hogenkampová až 45. Slovenka premenila 7 z 11 brejkbalov, zatiaľ čo Holanďanka iba 4 zo 14.



Čepelová s Hogenkampovou ešte neprehrala



Dvadsaťtriročná Košičanka Čepelová, 99. v počítačovom poradí WTA, má proti 25-ročnej Hogenkampovej (136.) štatistiku už 3:0. Presadila sa v sezóne 2010 vo fínskych Helsinkách a v roku 2012 v mexickej Poza Rice. Zhodne to bolo na seniorských podujatiach pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie, v druhom prípade skrečom. Zverenkyňa Martina Zathureckého Čepelová teraz má v PF bilanciu 6:7, z toho vo dvojhre 3:4. Hogenkampová stále stojí výrazne priaznivejšie 15:7, v singli 7:4.







Stav víkendového stretnutia v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien:



(Bratislava, antuka pod zatiahnutou strechou Aegon arény NTC)



Jana Čepelová - Richel Hogenkampová 6:3, 6:2 za 94 minút (54, 40)



