Čepelová zdolala nasadenú Vandeweghovú, v Miami postúpila do tretieho kola

Slovenská kvalifikantka Jana Čepelová zvíťazila za 110 minút 6:2, 3:6, 6:1 nad domácou CoCo Vandeweghovou nasadenou ako osemnástou vo štvrtkovom....

MIAMI 24. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská kvalifikantka Jana Čepelová zvíťazila za 110 minút 6:2, 3:6, 6:1 nad domácou CoCo Vandeweghovou nasadenou ako osemnástou vo štvrtkovom stretnutí 2. kola hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride.



Zápas ukončila čistou hrou .



Víťazka využila 7 z 18 brejkových príležitostí, sama štyrikrát prišla o podanie. Zápas ukončila čistou hrou a premením prvého mečbalu pri podaní súperky. Bol to Čepelovej prvý vzájomný duel s 25-ročnou 22. ženou hodnotenia a semifinalistkou januárových melbournských grandslamových Australian Open.





Dvadsaťtriročná Košičanka Čepelová (105.) už má istotu prémie 22 325 USD brutto a 65 bodov do systému vrátane zvládnutia kvalifikácie.





Na tomto podujatí odohrala niekdajšia členka Top 50 už svoj štvrtý zápas, Američanka prvý, keďže na 1. kolo mala voľný žreb. Čepelová sa v "live" verzii rebríčka WTA posunula už do prvej stovke, momentálne figuruje na 92. priečke.



V Miami hrá po piaty raz



Zverenkyňa Martina Zathureckého Čepelová pred turnajom v Miami naposledy hrala 21. februára vo štvorhre v Budapešti.





Medzi najlepšími 32 v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne bude čeliť postupujúcej z duelu Barbora Strýcová (ČR-15) - Johanna Larssonová (Švéd.). Proti Češke má štatistiku 1:1 (v Prahe na antuke uspela v roku 2013 a prehrala vlani), severanke podľahla v sezóne 2012 na najpomalšom podklade v Bad Gasteine.



Čepelová hrá v Miami po piaty raz. Pred troma rokmi sa ako lucky loserka z kvalifikácie dostala do 2. kola hlavnej súťaže bez absolvovania 1. kola, nestačila na austrálsku voľnú kartu Casey Dellacquovú. Teraz dosiahla svoje výsledkové maximum.



Miami - dvojhra - 2. kolo:



- CoCo Vandeweghová (USA-18) 6:2, 3:6, 6:1 za 110 minút



