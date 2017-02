Čepelová v Budapešti prehrala, vypadla hneď v prvom kole

Slovenská tenistka Jana Čepelová prehrala za 70 minút 2:6, 2:6 s Nemkou Annikou Beckovou nasadenou ako ôsmou v pondelňajšom zápase 1. kola....

BUDAPEŠŤ 20. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Jana Čepelová prehrala za 70 minút 2:6, 2:6 s Nemkou Annikou Beckovou nasadenou ako ôsmou v pondelňajšom zápase 1. kola dvojhry na turnaji WTA International Hungarian Ladies Open v maďarskej Budapešti (dotácia 250 000 USD, tvrdý povrch Rebound Ace v hale).



Predminulý víkend sa zo zdravotných dôvodov napokon nezapojila do stretnutia Taliansko - SR (2:3) na antuke v hale PalaGalassi vo Forli v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2017 reprezentačných družstiev žien. Košičanka do pondelka naposledy bola v akcii 30. januára na "challengeri" WTA v Tchaj-peji na Taiwane a v 1. kole nestačila na Luxemburčanku Mandy Minellovú (6:1, 6:7 /2/, 4:6)..



S rovesníčkou Beckovou (66.) má zverenkyňa Martina Zathureckého Čepelová aktuálnu kompletnú medzinárodnú štatistiku 4:6 aj so zahrnutím juniorského obdobia oboch. Predvlani v septembri prehrala v osemfinále v uzbeckom Taškente s touto rivalkou dvakrát 4:6.







Annika Becková (Nem.-8) - 6:2, 6:2 za 70 minút