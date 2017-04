Čepelová prežila v Istanbule tenisovú klinickú smrť, senzačne otočila a je v semifinále

Slovenská tenistka Jana Čepelová zvíťazila za 163 minút 2:6, 7:6 (4), 6:4 nad ukrajinskou 16-ročnou držiteľkou voľnej karty Dajanou Jastremskou,....

ISTANBUL 28. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Jana Čepelová zvíťazila za 163 minút 2:6, 7:6 (4), 6:4 nad ukrajinskou 16-ročnou držiteľkou voľnej karty Dajanou Jastremskou, 420. v seniorskom počítačovom poradí, v stretnutí piatkového štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA International TEB BNP Paribas Istanbul Cup v tureckom Istanbule (dotácia 250 000 USD, antuka vonku).



Čepelová v tomto premiérovom vzájomnom súboji predviedla obrat z manka 2:6, 2:5. V treťom sete viedla 4:2, ale rozhodujúci brejk dosiahla až za stavu 4:4, v desiatom geme sa dopodávala na nulu. V sobotu bude Čepelová v semifinále čeliť úspešnej zo zápasu Elina Svitolinová (Ukr.-1) - Sorana Cirsteová (Rum.-5)..





Dvadsaťtriročná Košičanka Čepelová, 97. vo svetovom rebríčku, sa prebojovala do svojho prvého semifinále na hlavnej profesionálnej úrovni od septembrového Tokia. Finále si zatiaľ zahrala raz, a to v sezóne 2014 v Charlestone.



V 1. kole v Istanbule vyradila kanadskú finalistku Wimbledonu 2014 a bývalú členku Top 5 Eugenie Bouchardovú, štvorku žrebu, a nadviazala na to v osemfinálovom 2. kole proti Španielke Sare Sorribesovej-Tormovej.



Niekdajšia 50. hráčka hodnotenia Čepelová sa v okamihu premenenia piatkového mečbalu posunula na 85. pozíciu v nezáväznom prepočtovom poradí, tento týždeň má v dosahu 67. miesto.



Zverenkyňa Martina Zathureckého Čepelová počas minulého víkendu v Bratislave v rámci stretnutia SR - Holandsko (napokon 2:3) v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 reprezentačných družstiev žien zdolala Richel Hogenkampovú 6:3, 6:2 a prehrala s Kiki Bertensovou dvakrát 3:6.



WTA International TEB BNP Paribas Istanbul Cup







- Dajana Jastremská (Ukr.) 2:6, 7:6 (4), 6:4 za 163 minút