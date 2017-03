Čepelová nestačila v 3. kole dvojhry v Miami na Češku Strýcovú

MIAMI 25. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská kvalifikantka Jana Čepelová prehrala za 87 minút 2:6, 4:6 s Češkou Barborou Strýcovou nasadenou ako pätnástou v sobotňajšom stretnutí 3. kola hlavnej súťaže dvojhry na tenisovom turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride (21. marca - 2. apríla, dotácia 7 669 423 USD, tvrdý povrch Laykold).





Čepelová si odnáša prémiu aj body .



Čepelová v úvodnej fáze síce predviedla okamžitý rebrejk na 1:1, ba aj zavŕšila priebežný obrat na 2:1, ale na dlho to bolo z jej strany na ukazovateli skóre všetko. Prehrala totiž päť gemov v rade - 2:6. Šnúru Strýcovej (20.) síce zastavila na začiatku druhej časti, lenže potom klesla z 1:0 na 1:5 a zdanlivo bolo rozhodnuté.



Slovenka však príkladne zabojovala. Na podaní v siedmej hre odvrátila tri mečbaly, z nich dva za sebou, následne jej dokonca vyšiel brejk (3:5) a vzápätí upravila - cez jeden mečbal, dovedna štvrtý - na 4:5 a return. Češka však v poslednej chvíli odrazila nápor: premenila piaty mečbal v desiatej hre a spolu deviaty.



Dvadsaťtriročná Košičanka Čepelová, 105. v singlovom renkingu, si odnáša prémiu 22 325 USD brutto a 65 bodov do systému vrátane zvládnutia kvalifikácie. Niekdajšia členka Top 50 teraz figuruje v neoficiálnej online verzii hodnotenia na 92. priečke.



V Miami hrala piaty raz



Zverenkyňa Martina Zathureckého Čepelová pred turnajom v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne naposledy hrala 21. februára vo štvorhre v Budapešti. Proti čoskoro 31-ročnej Strýcovej (nar. 28. marca 1986 v Plzni) klesla v bilancii zo vzájomných súbojov na 1:2. Zhodne v Prahe na na antuke uspela v roku 2013 a prehrala vlani.



Čepelová hrala v Miami piaty raz. Pred troma rokmi sa ako lucky loserka z kvalifikácie dostala do 2. kola hlavnej súťaže bez absolvovania 1. kola, nestačila na austrálsku voľnú kartu Casey Dellacquovú. Teraz dosiahla svoje miestne výsledkové maximum.



Zo Sloveniek sa v sobotu v 3. kole v Miami ešte predstaví Dominika Cibulková. Svetová štvorka bude čeliť Belgičanke Kirsten Flipkensovej.







