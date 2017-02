Ceny ropy sa vyvíjali zmiešane, zlato zlacnelo

NEW YORK 19. februára (WebNoviny.sk) - Ceny ropy sa v závere týždňa vyvíjali zmiešane. Ľahká americká ropa v piatok zdražela o 4 centy a uzavrela na úrovni na 53,40 USD za barel.



Severomorská ropa Brent, ktorej cena slúži ako medzinárodná referenčná cena, však oslabila o 16 centov na 55,81 USD za barel. Znížila sa aj veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu, a to o takmer 1 cent na 1,52 USD za galón. Vykurovací olej však o necelý cent zdražel na 1,64 USD za galón..



Drahým kovom sa v závere týždňa nedarilo. Zlato si odpísalo 2,50 USD a uzavrelo na úrovni 1 239,10 USD za uncu. Cena striebra tiež oslabila, a to o 4 centy na 18,03 USD za uncu.



(1 EUR = 1,0650 USD)