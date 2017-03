Ceny ropy prudko klesli, nedarilo sa ani drahým kovom

Severomorská ropa Brent v stredu zlacnela o 5 percent a ľahká americká ropa o 5,4 percenta. Išlo o najvýraznejšie zlacnenie ropy za viac ako rok.....

NEW YORK 9. marca (WebNoviny.sk) - Severomorská ropa Brent v stredu zlacnela o 5 percent a ľahká americká ropa o 5,4 percenta. Išlo o najvýraznejšie zlacnenie ropy za viac ako rok. Dôvodom bola správa amerického Federálneho úradu pre energetiku (EIA), ktorá ukázala, že zásoby ropy v USA výrazne stúpli.



EIA uviedol, že zásoby ropy sa minulý týždeň zvýšili o 8 mil. barelov, čiže podstatne viac, ako analytici očakávali. Ľahká americká ropa zlacnela o 2,86 USD na 50,28 USD za barel a severomorská ropa Brent, ktorej cena slúži ako medzinárodná referenčná cena, oslabila o 2,81 USD na 53,11 USD za barel..



Znížila sa aj veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu, a to o 3 centy na 1,65 USD za galón. Vykurovací olej tiež zlacnel, a to o 6 centov, čiže o 3,5 percenta na 1,56 USD za galón. Nedarilo sa ani drahým kovom. Zlato zlacnelo o 6,70 USD na 1 209,40 USD za uncu. Cena striebra sa znížila o 24 centov, čiže o 1,4 percenta a uzavrela na hodnote 17,30 USD za uncu.



(1 EUR = 1,0556 USD)