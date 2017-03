Ceny liekov v Únii výrazne vzrástli, Europarlament k nim chce uľahčiť prístup

Poslanci Európskeho parlamentu navrhli možnosti, ako cenovo sprístupniť lieky. Ceny nových liekov v EÚ za ostatné desaťročia výrazne vzrástli,....

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu navrhli možnosti, ako cenovo sprístupniť lieky. Ceny nových liekov v EÚ za ostatné desaťročia výrazne vzrástli, čím sa stali pre mnohých občanov EÚ nedostupnými a ohrozili udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z uznesenia, ktoré tento týždeň schválil Európsky parlament.



Spravodajkyňa nelegislatívneho uznesenia Soledad Cabezon Ruiz poznamenala, že systémy verejnej zdravotnej starostlivosti v Európe sú kľúčovou súčasťou identity EÚ. "Prístup k liekom musí byť garantovaný a v snahe zabezpečiť ho musíme opätovne vyvážiť rokovaciu silu členských štátov vo vzťahu k farmaceutickému sektoru," uviedla. Sektor musí byť podľa spravodajkyne konkurencieschopný v oblasti kvalitných inovácií, zároveň však musí reagovať na potreby pacientov v oblasti liekov, ktoré sú bezpečné, účinné a dostupné..



Vysoká úroveň verejných prostriedkov využívaných na výskum a vývoj sa podľa poslancov nepremieta do cien liekov, v dôsledku čoho sa spravodlivo nevracajú verejné investície. Poslanci preto požadujú väčšiu transparentnosť nákladov na výskum a vývoj, vrátane pomeru výskumu financovaného z verejných prostriedkov a procesu uvádzania liekov na trh.



Parlament tiež vyzval Európsku radu a Európsku komisiu, aby posilnili rokovacie kapacity členských štátov na zabezpečenie cenovo dostupného prístupu k liekom v celej EÚ. Zabezpečenie plnej transparentnosti a efektívnej kontroly postupov používaných na stanovovanie cien a úhradu liekov v členských štátoch si podľa poslancov vyžaduje prijatie novej legislatívy na úrovni EÚ.



Uznesenie sa tiež dotklo prehlbovania priepasti medzi rastúcou rezistenciou voči antimikrobiálnym látkam a vývojom nových antimikrobiálnych látok. Choroby odolné voči liekom by do roku 2050 mohli na celom svete zapríčiňovať 10 miliónov úmrtí ročne, varuje prijatý text. Podľa odhadov zomrie v EÚ každoročne najmenej 25 tisíc ľudí v dôsledku infekcií spôsobených rezistentnými baktériami. Za posledných 40 rokov bola pritom vyvinutá len jedna nová trieda antibiotík.