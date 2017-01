Ceny bývania na Slovensku porastú pomalšie

"V tomto roku sa očakáva v priemere miernejší nárast cien nehnuteľností v hlavnom meste, trh sa môže začať viacej diferencovať. Skôr by mohli rásť rýchlejšie ceny väčších bytov alebo projektov v lepších lokalitách, keďže je ich menej v porovnaní s bežným trhom. Ceny menších bytov silne narástli už v minulosti a očakávam postupné nasycovanie dopytu," povedal riaditeľ odboru financovania nehnuteľností v ČSOB Jozef Futrikanič. .



Na trhu podľa Futrikaniča totiž začínajú chýbať väčšie dostupné troj- a štvorizbové byty, pretože veľkú časť ponuky tvoria práve dvojizbové byty. Zatiaľ tento existujúci dopyt vykrýva sekundárny trh starších bytov, ktoré sú cenovo dostupnejšie, aj ich cena však narástla. "Očakávam preto, že v budúcnosti sa časť developerov zameria aj na túto klientelu, ktorá vyhľadáva väčšie byty v novostavbách," skonštatoval Futrikanič.



Vo väčšine štátov ceny stúpli



Ceny nehnuteľností vo väčšine európskych štátov sa v treťom štvrťroku 2016 zvýšili. V európskej dvadsaťosmičke podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat zdraželi v medziročnom porovnaní v priemere o 4,3 %, v eurozóne o 3,4 %. V porovnaní s rokom 2015 si najviac priplatili obyvatelia Maďarska a Lotyšska. Medziročný pokles cien nehnuteľností zaznamenali len dve krajiny európskej dvadsaťosmičky, a to Cyprus a Taliansko.



Na Slovensku rástli ceny nehnuteľností rýchlejšie, ako bol priemer EÚ aj eurozóny. Medziročne zdraželi o 7,5 %. Slovenský realitný trh, najmä rezidenčný segment bývania v hlavnom meste, sa tak niesol už tretí rok za sebou na rastovej vlne. Rast cien sa v treťom štvrťroku týkal tak novej výstavby, ako aj existujúcich bytov. "Najviac rástli ceny v segmente menších bytov. Rast cien je poháňaný celkovým trhovým optimizmom, zlepšujúcimi sa ekonomickými parametrami, či marketingovými ponukami," povedal Futrikanič.



Rast cien poháňajú lacné hypotéky



Rast cien nehnuteľností je podľa Futrikaniča poháňaný hlavne lacnými hypotekárnymi úvermi. Práve nízke úroky na úveroch na bývanie v kombinácii s nízkymi úrokmi na terminovaných účtoch a konzervatívnym postojom Slovákov k alternatívnym investičným príležitostiam podnecujú ľudí podľa Futrikaniča k investičnému nákupu nehnuteľností. Tie totiž vnímajú ako určitú formu bezpečného uloženia peňazí.



Slováci nepreferujú prenájmy a radšej bývajú vo vlastnom, čo potvrdzujú aj porovnania so zvyškom EÚ. Zatiaľ čo vo vlastnej nehnuteľnosti býva 90 % Slovákov, priemer EÚ je na úrovni 70 %. "Predpokladám, že v strednodobej a neskoršej budúcnosti sa posilní trh nájomného bývania, hlavne v hlavnom meste a ľudia si budú viac a viac prenajímať byty. Je to otázka dostupnosti kúpy nového bývania v kombinácii s cenou nových úverov. Z dlhodobého hľadiska budú ceny nehnuteľností pravdepodobne postupne vyššie a navýši sa tak podiel nájomného bývania," dodal Futrikanič.