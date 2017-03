BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Kanadská speváčka Céline Dion zverejnila pieseň How Does a Moment Last Forever. Štyridsaťosemročná interpretka nahrala skladbu pre snímku Kráska a zviera, ktorá je novou verziou rovnomenného animovaného filmu z roku 1991. Novinka sa dostane do slovenských kín 16. marca.Dion sa podieľala aj na spomínanom pôvodnom filme, keď spolu s Peabom Brysonom naspievala singel Beauty and the Beast. How Does a Moment Last Forever napísali Tim Rice a Alan Menken, ktorý je spoluautorom menovanej piesne Beauty and the Beast. Tú pre nový film nahrali Ariana Grande a John Legend. Vo filme režiséra Billa Condona sa objavia napríklad Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Ewan McGregor či Ian McKellen. .

Céline Marie Claudette Dion sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1980 a doteraz vydala 26 štúdioviek, 17 kompilácií a sedem živých nahrávok, pričom spieva v angličtine aj francúzštine. Jej zatiaľ posledným albumom je Encore un soir, ktorý vydala v auguste 2016.



Na konte má hity ako My Heart Will Go On, The Power Of Love, Because You Loved Me, All By Myself, Im Your Angel či A New Day Has Come. Získala viac ako dve stovky cien, vrátane piatich Grammy. Vlani jej udelili Billboard Icon Award za celoživotné dielo.

