Cehlárik si opäť zahrá v NHL, Boston ho povolal z farmy

Organizácia zámorskej NHL Boston Bruins podľa očakávaní povolala do prvého tímu slovenského hokejistu Petra Cehlárika. Šikovný útočník by mal....

BOSTON 19. február (WebNoviny.sk) - Organizácia zámorskej NHL Boston Bruins podľa očakávaní povolala do prvého tímu slovenského hokejistu Petra Cehlárika. Šikovný útočník by mal nastúpiť už v stretnutí proti San Jose Sharks, ktoré sa odohrá v noci z nedele na pondelok.



Dvadsaťjedenročný krídelník odohral minulý týždeň v NHL premiérové dva zápasy a pripísal si dva body. Následne bol poslaný naspäť na farmu do mužstva Providence Bruins, pretože Boston mal málo vídnanú 6-dňovú prestávku a tréneri nechceli, aby Cehlárik vypadol z tempa. Rodák zo Žiliny síce neodohral v nižšej AHL ani jeden duel, ale bol aspoň v tréningovom rytme..



Juniorský bronzový medailista z MS 2015 Cehlárik odohral svoje prvé stretnutia v NHL v česko-slovenskom útoku s Davidom Krejčím a Davidom Pastrňákom. "Tréner mi povedal, že niekoho hľadá na krídlo ku Krejčímu, a dal mi tam príležitosť. Zatiaľ sme si rozumeli celkom dobre," povedal Cehlárik pre agentúru SITA.