Cehlárik po vydarenom debute v NHL putuje späť na farmu

BOSTON 13. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik sa vracia z Bostonu v NHL na farmu v Providence v AHL. Oznámil to generálny manažér Bostonu Don Sweeney na klubovom webe. Dôvodom tohto kroku vedenia Bruins je pravdepodobne snaha udržať talentovaného útočníka v zápasovom rytme, keďže bostonské "medvede" aktuálne majú v súťaži málo vídanú 6-dňovú prestávku a najbližšie sa predstavia až v nedeľu v San Jose.



Boston, ktorý bojuje o play-off v NHL, ťahá sériu troch víťazstiev. V ostatných dvoch zápasoch si obliekol jeho dres aj Cehlárik a vydarený debut v prestížnej profilige vyšperkoval dvoma prihrávkami na góly v nedeľňajšom domácom súboji proti Montrealu (4:0). Podľa webu cbssports sa 21-ročný krídelník na konci tohto týždňa takmer s určitosťou ocitne späť v prvom tíme Bruins pred náročným štvorzápasovým "tripom" po klziskách súperov na západnom pobreží. .



Juniorský bronzový medailista z MS 2015 Cehlárik odohral svoje prvé stretnutia v NHL v česko-slovenskom útoku s Davidom Krejčím a Davidom Pastrňákom. "Tréner mi povedal, že niekoho hľadá na krídlo ku Krejčímu, a dal mi tam príležitosť. Zatiaľ sme si rozumeli celkom dobre. Keď sme sami pred zápasom alebo blízko seba na ľade, tak sa rozprávame po česky a po slovensky. Pred prvým zápasom som bol trochu nervózny, ale potom to opadlo. Po prvých striedaniach som sa snažil zostať pokojný, hrať moju hru a sústrediť sa na to, čo viem robiť dobre. Presne to odo mňa chcel aj tréner. Je dobré, že sme vyhrali tri zápasy po sebe," prezradil Cehlárik pre agentúru SITA.