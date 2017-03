Časovka na Paríž-Nice pre Alaphilippa, je novým lídrom

MONT BROUILLY 8. marca (WebNoviny.sk) - Domáci pretekár Julian Alaphilippe sa stal na cyklistických etapových pretekoch vo Francúzsku Paríž-Nice víťazom stredajšej štvrtej etapy, ktorou bola individuálna časovka na 14,5 km z Beaujeu na vrchol kopca Mont Brouilly.



Dvadsaťštyriročný jazdec tímu Quick-Step Floors sa najlepšie vyrovnal s tvrdým záverom s 3 km dlhým stúpaním a primereným sklonom 7,7 % a pripísal si prvé víťazstvo v tomto roku. Zásluhou stredajšieho výkonu sa tiež dostal na čelo priebežného poradia..





Alaphilippe vyhral s náskokom 19 sekúnd pred španielskym sedemnásobným víťazom pretekov Grand Tour Albertom Contadorom z družstva Trek-Segafredo, na treťom mieste skončil s odstupom 20 sekúnd Francúz Tony Gallopin (Lotto Soudal).



Z trojice Slovákov v drese tímu Bora-Hansgrohe bol najlepšie na tom Juraj Sagan na 129. pozícii s mankom 3:27 min. Michael Kolář sa umiestnil na 158. priečke (+4:37) a Erika Bašku klasifikovali na predposlednom 165. mieste (+5:23).



Nový líder Paríž-Nice Alaphilippe vedie so solídnym náskokom 33 sekúnd pred Gallopinom, priebežne tretí je so stratou 47 sekúnd Španiel v službách Movistaru Gorka Izaguirre. Kolářovi patrí 83. priečka (+23:41), Saganovi 117. (+34:01) a Baškovi 158. (+41:34). Štvrtková piata etapa povedie z Quincié-en-Beaujolais do Bourg-de-Péage a bude mať dĺžku 199,5 km.



, 2. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +19 s, 3. Tony Gallopin (Fr.) Lotto Soudal, 4. Gorka Izaguirre (Šp.) Movistar - obaja +20, 5. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +33, 6. David de la Cruz (Šp.) Quick-Step Floors +45,... 129. Juraj Sagan +3:27, 158. Michael Kolář +4:37, 165. Erik Baška (všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe +5:23



1. Julian Alaphilippe (Fr.) Quick-Step Floors 12:36:27 h, 2. Tony Gallopin (Fr.) Lotto Soudal +33 s, 3. Gorka Izaguirre (Šp.) Movistar +47, 4. Sergio Henao (Kol.) Sky +1:05 min, 5. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +1:20, 6. Philippe Gilbert (Belg.) Quick-Step Floors +1:24,... 83. Michael Kolář +23:41, 117. Juraj Sagan +34:01, 158. Erik Baška (všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe +41:34



