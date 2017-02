Calvin Harris zverejnil skladbu Slide

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Škótsky dídžej a producent Calvin Harris zverejnil skladbu Slide, v ktorej hosťujú americký spevák a rapper Frank Ocean a americká hip-hopová formácia Migos.



Tridsaťtriročný Harris, Ocean a tiež Quavo a Offset zo spomínanej skupiny sú aj spoluautormi piesne. Rodák z mesta Dumfries predtým ponúkol vlani v septembri skladbu My Way, ktorá sa v britskom singlovom rebríčku dostala na štvrté miesto. Niekdajší partner speváčky Taylor Swift nedávno prezradil, že tento rok plánuje vydať desať nových skladieb. .







Calvin Harris vlastným menom Adam Richard Wiles, vydal prvý album I Created Disco v roku 2007. Nasledovali nahrávky Ready For The Weekend (2009), 18 Months (2012) a Motion (2014). Na konte má aj single ako Im Not Alone, Bounce (feat. Kelis), Lets Go (feat. Ne-Yo), Well Be Coming Back (feat. Example), Sweet Nothing (feat. Florence Welch), Summer či Outside (feat. Ellie Goulding).



Zložil a produkoval piesne pre speváčky Kylie Minogue, Cheryl Cole či Rihannu. Magazín Forbes ho v rokoch 2013 až 2016 označil za najlepšie plateného dídžeja, pričom predvlani ho zaradil do zoznamu najlepšie platených celebrít a spolu so spomínanou Taylor Swift ovládol rebríček najlepšie platených celebritných párov.



Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.