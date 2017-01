Čaká nás ďalšia mrazivá noc, pre tieto okresy platí výstraha

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) - V noci z nedele na pondelok môžu teploty na strednom a južnom Slovensku klesnúť na -17 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto oblasti výstrahu prvého stupňa.Obzvlášť mrazivo bude od nedele od 23:00 do nasledujúceho pondelkového rána, do 9:00 v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom v Banskobystrickom kraji. Na návrat nočných mrazov by sa mali pripraviť aj v Trenčianskom kraji, výstraha platí pre okresy Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Prievidza, ďalej vo všetkých okresoch Nitrianskeho kraja s výnimkou Komárna a Šale. Počasie na 10 dní