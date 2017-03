ČSOB maratón cez víkend obmedzí dopravu v Bratislave

Bežecké preteky ČSOB Bratislava Marathon 2017 cez víkend obmedzia dopravu v centre hlavného mesta SR Bratislavy. Pre maratón sa v sobotu 1.....

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) - Bežecké preteky ČSOB Bratislava Marathon 2017 cez víkend obmedzia dopravu v centre hlavného mesta SR Bratislavy. Pre maratón sa v sobotu 1. apríla dopravné obmedzenia dotknú v čase od 10:30 do 17:30 Pribinovej ulice pri nákupnom centre, a to v úseku od Šafárikovho námestia po vyústenie Pribinovej ulice/Olejkárskej ulice na Landererovu ulicu. Príjazd do garáží nákupného centra bude poza budovu Slovenského národného divadla.



Obmedzenia v Starom meste a Ružinove .



Ako ďalej agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Tatiana Kurucová, v sobotu od 16:15 do 17:00 obmedzia príjazd a výjazd po Viedenskej ceste smerom na parkovisko pri Divadle Aréna na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke.





Podľa polície sa v nedeľu 2. apríla dopravné obmedzenia od 09:45 do 15:00 dotknú najmä bratislavských mestských častí Staré Mesto a Ružinov. Týka sa to Karadžičovej ulice, Mlynských nív, Ružinovskej ulice v oboch smeroch, Záhradníckej ulice a ulíc centra mesta, hlavne Amerického námestia a Špitálskej ulice.



Dotkne sa to aj Námestia SNP, Jesenského, Mostovej ulice a Vajanského nábrežia. Obmedzená doprava bude od 10:45 aj na Viedenskej ceste a v okolí Tyršovho nábrežia. Kurucová ďalej uviedla, že dopravu na uliciach zastavia a opäť obnovia podľa pelotónu bežcov.



Obmedzenia na Moste Apollo



Ako dodala, od 09:40 do 13:00 obmedzia dopravu na Moste Apollo a od 10:00 do 13:00 aj na Landererovej a Prístavnej ulici. Policajti odporúčajú vodičom namiesto cestovania cez centrum mesta popri Dunaji využiť Prístavný most, Most SNP, Most Lafranconi i petržalský obchvat.





"V blízkosti trasy behu budú bez obmedzení a prejazdné Bajkalská ulica, Trnavská ulica, Krížna, Šancová, Suché mýto či Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu po Most SNP,“ spomenula policajná hovorkyňa. Vjazd do centra mesta pre obyvateľov bude cez Grösslingovu a Medenú ulicu, zo strany od River Park vjazd popod Most SNP povolia cez Rázusovo nábrežie po Rigeleho ulicu.



Výjazd z pešej zóny centra mesta bude cez Rázusovo nábrežie smerom k Mostu SNP, teda cez Palackého a Jesenského ulicu smerom na Dunajskú ulicu.



, ,