ČSOB Bratislava Marathon vyhral prvýkrát Slovák, je ním Jozef Urban

Víťazom 12. ročníka bratislavského mestského maratónu - ČSOB Bratislava Marathon sa stal Jozef Urban z TJ Obal servis Košice časom 2:29:44....

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Víťazom 12. ročníka bratislavského mestského maratónu - ČSOB Bratislava Marathon sa stal Jozef Urban z TJ Obal servis Košice časom 2:29:44 h. Zapísal sa do histórie ako prvý slovenský víťaz tohto podujatia.



Tridsaťjedenročný zverenec trénera Pavla Madára si vybojoval zároveň aj titul majstra Slovenska, už tretí v kariére. Predtým triumfoval v rokoch 2012 a 2013. Za Urbanom - zinkasoval 600 eur - skončil Boris Kotman (Dynamo Dolný Kubín), ktorý sa v porovnaní s vlaňajškom, keď bol najlepší zo Slovákov, posunul o jednu priečku zásluhou času 2:39:19. .



Urban nie je registrovaný



Keďže nie je registrovaný v Slovenskom atletickom zväze, do poradia v rámci slovenského šampionátu nezasiahol. V ňom si striebro vybojoval Urbanov klubový kolega z TJ Obal servis Marek Mockovčiak (2:38:16) a bronz Michal Puškár z trnavskej Slávie (2:39:25).



"Som veľmi rád, že som zvíťazil. Mám z toho super pocit. Trošku ma zrádzala noha, ktorú som mal nedávno zranenú. Šesť kilometrov pred cieľom ma začala bolieť, ale vydržal som to. Je to môj druhý triumf v maratóne v živote. Prvý som dosiahol v Rajci. Dnes bolo trošku teplejšie, ako sme boli zvyknutí. Veril som, že pod dve hodiny tridsať by som mohol zabehnúť. Podarilo sa: vyhral som majstrovský titul a stal som sa prvým slovenským víťazom ČSOB Bratislava Marathonu," povedal Jozef Urban.



Češka Mertová debutovala a vyhrala



Ženský maratón vo svojom debute v Bratislave vyhrala Češka Michaela Mertová časom 2:51:49 h zo Štefko Running Teamu, ktorý vedie slovenský rekordér na tratiach od 3000 m po maratón Róbert Štefko. Titul slovenskej šampiónky získala celkovo tretia Sylvia Šebestian (AŠK Skalica) za 3:05:01, ktorá sa odhodlala na maratón len 7 mesiacov po pôrode. Pre 40-ročnú Skaličanku je to druhé maratónske zlato z M-SR, triumfovala aj pred dvoma rokmi.



"Ja som na tento maratón začala trénovať možno až vo februári. Vzhľadom na krátkosť prípravy som s časom i výsledkom veľmi spokojná. Bežalo sa mi dobre až po 38. kilometer. Potom to už bolo trápenie. Mohli ste to vidieť aj na mojej tvári. Čakala som čas okolo troch hodín a pätnástich minút... Sedem mesiacov po pôrode som sa postavila na štart, tak si myslím, že je to dobré," tvrdila v cieli už dvojnásobná majsterka Slovenska v maratóne žien Sylvia Šebestian.



Polmaratón patril Švédom



Polmaratón mužov ovládli Švédi, obsadili prvé tri priečky. Zvíťazil Marcus Aberg za 1:07:59 h, najlepší Slovák v cieli bol Marek Hladík (1:10:33). Na rovnakej trati dominovala medzi ženami ešte len 20-ročná Veronika Zrastáková z Topoľčianok behajúca za ŠK ŠOG Nitra v osobnom rekorde 1:23:04 h. V štafete na polmaratónskej trati obhájilo prvenstvo kvarteto BK Hraj na tie nohy Bratislava v zložení Peter Kováč, Leonard Lendvorský, Jozef Repčík, Peter Ďurec, dosiahlo čas 1:06:28 h. V porovnaní s vlaňajškom bol nováčik v tíme Peter Kováč, bežal namiesto Šimona Wahlandta.



Na 12. ročníku ČSOB Bratislava Marathon štartovalo v 6 súťažiach (okrem lezúňov a súťaže bavme deti športom) až 9581 bežcov, prihlásených však bolo takmer 12-tisíc. Najviac účastníkov bolo v polmaratóne - 2677. V 531 štafetách sa predstavilo 2124 pretekárov, v minimaratóne 1307, v detských behoch 1248, na "Desiatke" 1134 a v kráľovskej disciplíne maratóne 1091.



12. ročník ČSOB Bratislava Marathon



(SR/TJ Obal servis Košice) 2:29:44, 2. Boris Kotman (SR/Dynamo Dolný Kubín) 2:36:19, 3. Jan Zemaník (ČR) 2:37:10.



2:29:44, 2. Marek Mockovčiak (obaja TJ Obal servis Košice) 2:38:16, 3. Michal Puškár (Slávia Trnava) 2:39:25.



(Urban, Mockovčiak, Stohl/Balogh) 7, 2. Slávia Trnava (M. Puškár, Švajda, Janžo/Šefčík) 17, 3. MTC Vyšná Šebastová (Jurášek, Safko, Tomčo/Šlosár) 34.



2:51:49, 2. Ulrike Schwalbeová (Nem.) 3:01:42, 3. Sylvia Šebestian (SR/AŠK Skalica) 3:05:01.



(AŠK Skalica) 3:05:01, 2. Denisa Kušnierová (Slávia Trnava) 3:07:33, 3. Erika Ondrijová (MTC Vyšná Šebastová) 3:25:41.



1:07:59, 2. Johan Fagerberg 1:08:22, 3. Hector Haines (všetci Švéd.) 1:09:56, 4. Marek Hladík (Slávia Trnava) 1:10:33.



(ŠK ŠOG Nitra) 1:23:04, 2. Nóra Szabóová (Maď.) 1:24:06, 3. Anna Kacká (Poľ.) 1:24:40.



(Kováč, Lendvorský, Repčík, P. Ďurec) 1:06:28, 2. Behame.sk (Jablokov, R. Valent, Ma. Talán, Šiko) 1:10:48, 3. Run for Fun (Škanderová, Hauserová, Mozolániová, Špičan) 1:26:05.