ČSOB Bratislava Marathon 2017 hlási vypredané

Víkendové bežecké podujatie ČSOB Bratislava Marathon 2017 je vypredané. Organizátori zastavili registráciu ďalších záujemcov o niektorú z disciplín....

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) - Víkendové bežecké podujatie ČSOB Bratislava Marathon 2017 je vypredané. Organizátori zastavili registráciu ďalších záujemcov o niektorú z disciplín bohatého programu.



"Nemyslem som si, že to budem môcť povedať tak skoro, ale kapacita je naplnená. S výnimkou pár čísel do detských behov sme plní. Do všetkých súťaží sa tak od piatka do nedele zapojí dovedna 12-tisíc ľudí. Nesmierne nás to teší, potvrdili sme trend nárastu. Sme radi za tieto čísla účastníkov. Nám z toho vzniká jediný problém, že už nevieme uspokojiť dopyt ďalších potenciálnych bežcov," uviedol riaditeľ ČSOB Bratislava Marathon Jozef Pukalovič.



Prezradil aj aktuálne stavy prihlásených: 1260 maratóncov, cez 3000 polmaratóncov, 2150 štafetárov, 1400 detí, 1200 účastníkov minimaratónu, 1400 desiatkarov, ku ktorým treba prirátať lezúňov a školákov zo súťaže Bavme deti športom, ktorá po 8 základných kolách s účasťou 72 škôl vyvrcholí v hale Elán finálovým kolom pre 30 najlepších. Za prvé tri dni výdaja štartových balíkov si ich prevzalo okolo 4000 účastníkov.





V nedeľu bude pri vrchole podujatia, ktorého partnerom je aj Bratislavský samosprávny kraj, v akcii 150 policajtov. "Je to veľká akcia, ktorej nerušený priebeh je možný len vďaka skĺbeniu všetkých zložiek podieľajúcich sa na organizácii," vysvetlil Pukalovič, ktorý po otázke agentúry SITA priznal, že organizátorský štáb s nervozitou prežíva posledné dni príprav.



"Nebudem sa tváriť, že nie som nervózny. Pociťujem predštartovú trému ako bežci. Keď sme pred 12 rokmi začínali, tak bolo na štarte 700 ľudí. Teraz je to spolu 12-tisíc, čo pre nás znamená hrdosť, ale na druhej strane je to aj veľká zodpovednosť. Verím, že všetci si naplno užijú Bratislava ČSOB Marathon 2017. Počas víkendu má byť pekne, takže dúfame, že v uliciach bude veľa ľudí a atmosféra popri trati bude ešte lepšia ako v minulosti."



V Bratislave aj o tituly



Na bratislavskom maratóne sa bude bojovať aj o národné tituly v tejto disciplíne.



"Teší nás to, že sme zároveň usporiadateľmi majstrovstiev Slovenska, aj keď počet prihlásených nie je vysoký. Hlavnými favoritmi mužskej kategórie sú Jozef Urban, Gabriel Švajda (obhajca titulu) a Marek Mockovčiak. U žien je hlavnou adeptkou na prvenstvo Sylvia Sebestianová. Veľmi si želáme, aby náš maratón konečne vyhral Slovák," poznamenal športový riaditeľ podujatia Marcel Matanin, podľa ktorého slov obhajca lanského triumfu Jiří Čípa z Česka nefiguruje medzi účastníkmi.



V rámci M-SR je prihlásených 38 mužov a 6 žien, chýbajú viacerí poprední domáci vytrvalci (Vitko, Csiba, ...).



"Trochu som sklamaný z menšieho záujmu našich najlepších. Mysleli sme si, že ich bude na štarte viac. Možno im nevyhovuje jarný termín a majú inak zostavený bežecký kalendár. Budeme to analyzovať aj s prezidentom Slovenského atletického zväzu Petrom Korčokom. Pravdou je, že vo vyššom počte neboli ani na iných podujatiach, kde sa bojovalo v rámci majstrovstiev Slovenska," skonštatoval Pukalovič.



Medaily bude odovzdávať aj Barteková



Jeden z ambasádorov ČSOB Bratislava Marathon 2017 - paracyklista Jozef Metelka sa aj aktívne zapojí do sobotňajšej i nedeľňajšej časti podujatia.



"Chcem sa poďakovať organizátorom za pozvanie. Vážim si možnosť byť ambasádorom. Oslovila ma časť, do ktorej sú zapojení aj hendikepovaní ľudia. Maratón je lídrom v tom, že spája aj ľudí s určitými problémami v živote. Moja vízia je, že jedného dňa odštartujeme všetci spolu. Toto podujatie nie je o nás bez nás, ale o nás a s nami, čo je super," povedal dvojnásobný paralympijský víťaz z Ria 2016, ktorý odštartuje maratón a zároveň pôjde pred bežcami v popredí na bicykli. Či absolvuje dve kolá, teda kompletný maratón, zatiaľ nechcel prezradiť: "Nechajte sa prekvapiť."



Organizátori prezradili, že v nedeľu bude v cieli určitý čas rozdávať medaily aj úspešná slovenská strelkyňa, bronzová olympijská medailistka v skeete, členka Medzinárodného olympijského výboru a exekutívy Slovenského olympijského výboru Danka Barteková.



Olejníček chce siedmy triumf v minimaratóne



Hosťom na štvrtkovej TB bol aj viacnásobný víťaz kratších behov (4,2 a 10 km) v rámci ČSOB Bratislava Marathon Lukáš Olejníček.



"Som ambasádorom značky Nutrilite, ktorá je už niekoľko rokov hlavným partnerom minimaratónu. Som rád, že môžem v Bratislave opäť otvoriť svoju sezónu, aj keď len v tzv. doplnkovom behu určenému najmä pre hobby bežcov. Na sobotu sa teším, šesťkrát som tu už zvíťazil v minimaratóne, pokúsim sa pridať siedme prvenstvo. V minulosti som si dvakrát vyskúšal, že sa dá 1,5 hodiny po minimaratóne uspieť aj na desiatke. Tento rok mi stačí len ten beh na 4,2 km, na začiatok sezóny to nechcem preháňať. Beriem to tu aj ako spoločenskú udalosť, na ktorej sa môžem postretávať so známymi," povedal popredný český bežec L. Olejníček.