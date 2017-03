Bratislava 13.3.2017 ( WBN/PR ) – Odborná hodnotiteľská komisia a organizátori výstavy Nábytok a bývanie v Nitre, udelili kuchyni Lota z produkcie spoločnosti Decodom, Cenu veľtrhu v kategórii kuchynský nábytok a spotrebiče. O novinkách nielen v kuchyniach sme sa rozprávali s dizajnérkou Decodomu Ing. Petrou Podobovou.Čím budú kuchyne v roku 2017 výnimočné? .Farebnosťou, materiálmi, mixovaním štýlov.Našu farebnú kolekciu pre rok 2017 tvoria odtiene: kašmíru, šedého kameňa, farba fjord, ktoré odporúčame kombinovať s monochromatickými odtieňmi počnúc bielou, odtieňom cementu až po tmavý grafit. Všetky odtiene sú v matnom prevedení, ktoré postupne nahrádza lesklé povrchy, donedávna tak trendové. Z drevinových dekorov je jednoznačne pre tento rok dominantná drevina dub v rôznych farebných alternatívach. Melamínové materiály sa vyznačujú hlbokými synchropórmi, ktoré z hľadiska haptiky/ dotykového vnemu/ pripomínajú masívne drevo. Zákazníci stále preferujú bielu farbu, ale výrazným módnym odtieňom pre tento rok je grafit. Grafit – farba, ktorú nájdete v kolekcii materiálov pre predných plochy, u výrobcov úchytiek, doplnkov a svietidiel. Vyznie buď osamote , v kombinácii s drevom alebo s prírodnými tlmenými uni farbami. Tento odtieň má v sebe dávku elegancie a určite sa zaradí medzi výrazné trendy najbližšieho obdobia.Ďalším materiálom, ktorý nemôžeme opomenúť v kuchyniach je tmavá nerez, jej atraktívny lesk sa bude objavovať na kuchynských spotrebičoch, úchytkách a výborne sa bude hodiť k odtieňom grafitovej farby.Z hľadiska štýlu kuchýň nemôžeme hovoriť o niečom konkrétnom. Trendom je mix štýlov. Kombináciou na prvý pohľad nesúrodých prvkov, ktoré majú spoločný menovateľ – farbu, tvar alebo materiál získavame zaujímavý priestor ktorý odzrkadľuje osobnosť a individualitu majiteľa.Čo v prípade ak má zákazník vyhranený vkus a žiada individuálne riešenie?Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Predaj kuchýň je veľmi špecifický, pretože aj keď platia isté univerzálne pravidlá, každý má iné zvyky pri varení a tie sú pre neho podstatnejšie ako ergonómia. Pri návrhu kuchyne rešpektujeme individuálne požiadavky a tie dávame do súladu s našimi skúsenosťami. V konečnom výsledku je zákazník vždy spokojný. Technické riešenie vieme taktiež prispôsobiť zákazníkovi. Naše kuchyne sú obrovská skladačka z množstva samostatných skriniek a ak nejaká skrinka do skladačky chýba, vieme ju vyrobiť.Z kadiaľ čerpáte inšpiráciu, kam chodíte na nápady?Našou snahou je vždy prinášať najnovšie trendy vo výrobe nábytku. Sledujme a osobne navštevujeme dôležité výstavy v celej Európe. Na týchto podujatiach sledujeme hlavne dizajnovú líniu. Farby a tvary prezentované na veľtrhoch sú následne veľmi žiadané. Nápady z výstav spracujeme na našom vývojovom oddelení a tie, ktoré spĺňajú požiadavky našich zákazníkov realizujeme v predajniach. Veľkú pozornosť venujeme aj vlastným nápadom. Každý rok navrhneme niekoľko desiatok nových modelov a pritom do predaja sa dostane len malé percento. Ale to percento je skutočnou esenciou dobrých nápadov.Kde sa môže zákazník stretnúť s novinkami a vidieť ich “na živo”?Novinky majú premiéru pre širokú verejnosť na výstave Nábytok a bývanie v Nitre. Tešíme sa na reakcie návštevníkov. Vždy nám prinesú dôležité informácie a radi sa s nimi rozprávame. Následne sú nové modely vystavené v našich predajniach, modely sú pridané do 3D plánovacieho softvéru a poradcovia zákazníka začínajú kresliť plány pre prvých záujemcov o novinky. Celý proces zavádzania noviniek je potrebné naplánovať, pretože pri našom počte pobočiek a počte vystavených modelov je to dosť náročná úloha.Aké novinky okrem kuchýň ste pripravili pre rok 2017?Ponuka nábytku z Decodomu je široká a určená do každej miestnosti v domácnosti. Zariadiť si tak môžete nielen kuchyňu ale aj obývačku, jedáleň, spálňu, detskú izbu, kúpeľňu, predsieň, pracovňu, kanceláriu. V každej kategórii pribudli pre rok 2017 nové farby dreva napríklad dub Wotan, dub Riviera. Majú veľmi krásnu štruktúru a kresbu. Do spálni a detských izieb sme navrhli novú posteľ Uno a k nej aj nové šatníkové skrine. Majú spevnenú konštrukciu a vydržia skutočne dlho. Všetky novinky môžete sledovať v našich predajniach alebo na našej web stránke.Ing. Petra Podobová, vedúca vývojového oddelenia Decodom, www.decodom.sk