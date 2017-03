CIA dokáže prevziať kontrolu nad smartfónmi, televízormi aj autami, tvrdí platforma WikiLeaks

WASHINGTON 8. marca (WebNoviny.sk) - Americká Ústredná spravodajská služba CIA v spolupráci s britskou tajnou službou údajne vyvinula program, ktorý jej umožňuje prevziať kontrolu nad rôznymi masovo používanými technologickými zariadeniami, napríklad smartfónmi s operačnými systémami Android a iPhone či inteligentným televízorom od Samsungu. Vyplýva to z dokumentov, ktoré v utorok zverejnila webová stránka WikiLeaks.



Televízor sa môže stať odpočúvacím zariadením .



V prípade smartfónov je program CIA s názvom Plačúci anjel údajne schopný aktivovať na pokyn agentov okrem mikrofónu aj kameru, a to bez vedomia majiteľa zariadenia. Prevzatím kontroly nad smartfónom môžu pracovníci CIA obísť kódovanie aplikácií ako WhatsApp.



Televízor sa zase môže stať odpočúvacím zariadením, a to aj keď je zdanlivo vypnutý. Tieto inteligentné televízne prijímače majú totiž zabudované mikrofóny na prijímanie hlasových príkazov od diváka. Tie síce pri vypnutom prijímači naozaj nefungujú, ibaže program CIA dokáže jeho vypnutie simulovať.



CIA sa údajne zamerala aj na počítačové operačné systémy Windows od Microsoftu, ktoré môže napádať prostredníctvom vírusov, a tiež riadiace systémy áut. V tom druhom prípade jej to podľa WikiLeaks umožňuje vykonať "takmer nevystopovateľné atentáty".



Dokumenty pochádzajú z rokov 2013-2016



Internetová platforma tvrdí, že 8761 čerstvo získaných dokumentov pochádza z rokov 2013-16 z "izolovanej a prísne zabezpečenej siete" v stredisku CIA na predmestí Washingtonu. Na hackerské operácie v Európe, Afrike a Blízkom východe používala CIA podľa WikiLeaks priestory amerického konzulátu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom, pričom jej agenti dostali diplomatické krytie.



Podrobnosti konkrétnych hackerských útokov však stránka WikiLeaks zatiaľ nezverejnila. CIA aj americká vláda odmietli obsah dokumentov komentovať. Microsoft sa údajne musí najprv s týmito informáciami oboznámiť a ďalšie technologické spoločnosti Apple, Google a Samsung sa k dokumentom bezprostredne nevyjadrili.



Podľa výrobcu automobilov General Motors by bolo predčasné vydávať vyhlásenia k dokumentom, ktorých autenticita sa zatiaľ nepreukázala. GM však údajne nedisponuje informáciami o prípadných úmrtiach či zraneniach súvisiacich s kybernetickými útokmi na autá.