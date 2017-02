Bývalý zlý muž NHL poslal k ľadu 15-ročného chlapca

BUFFALO 27. februára (WebNoviny.sk) - Bývalého zlého muža v kádroch klubov NHL Buffalo Sabres a New Jersey Devils Andrewa Petersa na neurčito zbavili funkcie trénera tímu "šablí " do 15 rokov za to, že sa zapojil do bitky svojich zverencov so súpermi s Hamilton Bulldogs.



Tridsaťšesťročného Kanaďana zasvrbeli dlane, keď sa strhla ruvačka priamo pred striedačkou Sabres. Chvíľu sa jej len prizeral spoza lavičky, ale keď začalo ísť do tuhého a päste začali lietať aj ponad mantinel, neváhal knokautovať jedného z mladíkov. .



Incident vyšetruje aj polícia v Buffale, zatiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia. Mládežnícke oddelenie Sabres bezprostredne po zápase Petersa suspendovalo až do vyriešenia prípadu. Niekdajší bitkár sa vraj bráni tvrdením, že sa mu šmykla ruka, keď sa snažil oddeliť od seba zápasiacich hráčov. Peters počas šiestich sezón v NHL strelil v 229 zápasoch štyri góly a pridal tri asistencie, všetko si "vynahradil" 650 trestnými minútami.