Bývalý väzeň z Guantánama zomrel pri samovražednom útoku

Muž, ktorý zomrel pri samovražednom bombovom útoku na iracké sily neďaleko mesta Mósul, bol v Británii narodený bývalý väzeň z Guantánama. Informovala....

LONDÝN 22. februára (WebNoviny.sk) - Muž, ktorý zomrel pri samovražednom bombovom útoku na iracké sily neďaleko mesta Mósul, bol v Británii narodený bývalý väzeň z Guantánama. Informovala o tom stredu britská spravodajská stanica BBC.



Stanica uviedla, že 50-ročného muža identifikovala vďaka fotografii zverejnenej extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS), ktorá sa prihlásila k zodpovednosti za víkendový bombový útok autom na irackú vojenskú základňu..



Britský občan narodený ako Ronald Fiddler prestúpil na islam a začal používať meno Jamal al-Harith, neskôr si ho však zmenil na Abu Zakariya al-Britani. Takáto totožnosť je uvádzaná aj v správach IS.



V skorších správach sa uvádzalo, že Fiddler, pochádzajúci z anglického mesta Manchester, používal tiež meno Jamal Udeen. BBC informovala, že jej novinári videli registračné dokumenty IS podpísané Fiddlerom v apríli 2014, keď vstúpil z Turecka na územie Sýrie.



V roku 2002 zadržali Fiddlera v Afganistane americké sily, ktoré ho poslali do americkej väznice Guantánamo na Kube a približne po dvoch rokoch ho prepustili, dodala BBC.